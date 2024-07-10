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شاشات 55 بوصة تورنادو العربي سمارت أندرويد 4k UA1400E

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاشات 55 بوصة تورنادو العربي سمارت أندرويد 4k UA1400E - في القاهرة مصر

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#شاشات_للبيع 55 بوصة Tornado العربي - UHD 4K - سمارت أندرويد 10.0 - رسيفر داخلي - بانل IPS - فريمليس بدون فيريم - ريموت صوتي - ذاكرة داخلية 16 جيجا - بـ تقنية الـ HDR10 - مُعالج رباعي النواة - جـديـدة زيـرو - ضمان 3 سنوات - سنة تأمين . 🌟 خاصية التحكُم من خِلال الـ CEC . تقدر توصل أي جهاز بالشاشة و تتحكِم من ريموت الشاشة . 🌟 إمكانية إرسال أوامر صوتية للشاشة من خلال الريموت . 🌟 خاصية Chromecast-Built in لربط الفون بالشاشة . 🌟 بلوتوث ( Version ( 5.0 - واي فاي ( Version ( 5 . 🌟 تكنولو
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Bianca Store
التليفون: 01555123331

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العنوان: القاهرة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/7/2024
رقم الإعلان: 2276873

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صورة الاعلان: شاشات للبيع 32 بوصة رسيفر داخلي جديدة بالضمان زيرو ضمان 3 سنوات معاها حامل - في القاهرة مصر

شاشات للبيع 32 بوصة رسيفر داخلي جديدة بالضمان زيرو ضمان 3 سنوات معاها حامل

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#شاشات_للبيع 32 بوصة جـديـدة زيـرو بـ قفل المصـنع - رسيـفر داخـلي - معاها حامل حائط هدية - ضـمـان 3 .
العنوان:

القاهرة - مصر

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10/7/2024
صورة الاعلان: شاشات 43 بوصة سمارت أندرويد 12 جديدة - في القاهرة مصر

شاشات 43 بوصة سمارت أندرويد 12 جديدة

(للبيع)

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شـاشـات تلـفـزيـون دي ولا لوحـات فنية 😏💪👊 شاشات 43 بوصة سـمارت أندرويد 12 - .
العنوان:

القاهرة - مصر

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1/7/2024
صورة الاعلان: شاشات تلفزيون 32 بوصة رسيفر داخلي جديدة - في القاهرة مصر

شاشات تلفزيون 32 بوصة رسيفر داخلي جديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شاشات تلفزيون 32 بوصة جـديـدة زيـرو بـ قفل المصـنع - رسيـفر داخـلي - معاها حامل حائط هدية - ضـمـان 3.
العنوان:

القاهرة - مصر

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11/6/2024
صورة الاعلان: شاشات 43 بوصة سمارت أندرويد 12 جديدة - في القاهرة مصر

شاشات 43 بوصة سمارت أندرويد 12 جديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شاشات 43 بوصة سـمارت أندرويد 12 - جـديـدة زيرو بـ قفل المصنع بالضمان - ذاكـرة داخلية 8 جيجا . #شاشا.
العنوان:

القاهرة - مصر

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9/6/2024
صورة الاعلان: شاشة للبيع و رسيفر HD و حامل حائط - في القاهرة مصر

شاشة للبيع و رسيفر HD و حامل حائط

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر

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7/6/2024
صورة الاعلان: شاشات سامسونج 50 بوصة سمارت 4k رسيفر داخلي - في القاهرة مصر

شاشات سامسونج 50 بوصة سمارت 4k رسيفر داخلي

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شاشات سامسونج 50 بوصة أورچينال أصلي - جديدة زيرو بقفل المصنع - بالضمان - سـمارت - رسيفر داخلي - فريم.
العنوان:

القاهرة - مصر

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31/5/2024
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