شاشات 32 بوصة للبيع

شاشات 32 بوصة #Tornado العـربـي نورمـال - جـديـدة زيـرو بـ قـفـل المصنع - ضـمـان سنتين + سنة تأمـين ع الشاشة من الكسر . إسأل ع سعر الشاشة في التوكيل قبل ما تكلمنا و موديلها موضح في الإعلان عشان تبقي عارف رنچ الأسعار ومتقارنش بإعلانات الفرز اللي بيغيرولها بانلات اللي بتشوفها ع النت . #شاشات : جديدة زيرو بقفل المصنع بالكرتونة بالضمان . #شاشات : تورنيدو العربي الأورچينال الأصلي بتاع التوكيل . #شاشات : بـ تقنية الـ LED جودة 768×1366 HD . #شاشات : ألوان و زوايا رؤية