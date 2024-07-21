شاشات 32 بوصة جديدة

#شاشات_تلفزيون 32 بوصة جـديـدة زيـرو بـ قفل المصـنع - رسيـفر داخـلي - معاها حامل حائط هدية - ضـمـان 3 سنين - عادية - إصدار حديث 2024 . الشاشات بـ الرسيفر بـ حامل الحائط بـ قواعد المكتب . لا هتشتري رسـيـفر و لا حـامـل حـائـط . الشاشات كاملة جاهزة ع التشغيل مباشرة . الشاشات إصدار حديث كوالتي و خامات محترمة جداً . ألـوان و زوايـا رؤيـة واضـحة من جميع الإتجاهات . 🛑 لا يـوجـد شاشات مستعملة لعدم الإستفسار عنها ✋ 🛑 لا يـوجـد شاشات مستعملة لعدم ال