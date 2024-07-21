أضف إعلانك مجاناً
شاشات 32 بوصة جديدة
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|#شاشات_تلفزيون 32 بوصة جـديـدة زيـرو بـ قفل المصـنع - رسيـفر داخـلي - معاها حامل حائط هدية - ضـمـان 3 سنين - عادية - إصدار حديث 2024 . الشاشات بـ الرسيفر بـ حامل الحائط بـ قواعد المكتب . لا هتشتري رسـيـفر و لا حـامـل حـائـط . الشاشات كاملة جاهزة ع التشغيل مباشرة . الشاشات إصدار حديث كوالتي و خامات محترمة جداً . ألـوان و زوايـا رؤيـة واضـحة من جميع الإتجاهات . 🛑 لا يـوجـد شاشات مستعملة لعدم الإستفسار عنها ✋ 🛑 لا يـوجـد شاشات مستعملة لعدم ال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Bianca Store
|التليفون:
|01005315009
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الجيزة- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/7/2024
|رقم الإعلان:
|2279053
شاشات تلفزيون 43 بوصة سـمارت أندرويد 12 - جـديـدة زيرو بـ قفل المصنع بالضمان - ذاكـرة داخلية 8 جيجا .
21/7/2024
شاشات تلفزيون 32 بوصة جـديـدة زيـرو بـ قفل المصـنع - رسيـفر داخـلي - معاها حامل حائط هدية - ضـمـان 3.
11/6/2024
شاشات 43 بوصة سـمارت أندرويد 12 - جـديـدة زيرو بـ قفل المصنع بالضمان - ذاكـرة داخلية 8 جيجا . شاشات.
9/6/2024
شاشات سامسونج 50 بوصة أورچينال أصلي - جديدة زيرو بقفل المصنع - بالضمان - سـمارت - رسيفر داخلي - فريم.
31/5/2024
شاشات سامسونج 50 بوصة - أورچينال أصلي جديدة زيرو بقفل المصنع - بالضمان - سمارت - رسيفر داخلي - فريمل.
22/5/2024
شاشات 32 بوصة جـديـدة زيـرو - فريمليس بدون إطار زيرو حواف - رسيفر داخلي - عـاديـة لكن بتتوصل بالفون .
13/5/2024
شاشات 24 بوصة أورچينال أصلية LED - FUll HD - IPS سماعات داخلية - كسر زيرو فبريكا بالكرتونة الإستيراد.
13/5/2024
شاشات تورنيدو العربي 32 بوصة نورمـال - جـديـدة زيـرو بـ قـفـل المصنع - ضـمـان 3 سنين - سنة تأمـين ع .
6/5/2024
شاشات 32 بوصة نـورمـال - رسيفر داخلي - جديدة زيرو بقفل المصنع - ضمان 3 سنين - إصدار حديث 2024 - معاه.
5/5/2024
شاشات 24 بوصة أورچينال أصلية LED - FUll HD - IPS سماعات داخلية - كسر زيرو فبريكا بالكرتونة الإستيراد.
5/5/2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©
كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.