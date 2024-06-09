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شاشات للبيع رسيفر داخلي جديدة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاشات للبيع رسيفر داخلي جديدة - في الجيزة مصر

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شاشات تلفزيون 32 بوصة جـديـدة زيـرو بـ قفل المصـنع - رسيـفر داخـلي - معاها حامل حائط هدية - ضـمـان 3 سنين - إصدار حديث 2024 . الشاشات بـ الرسيفر بـ حامل الحائط بـ قواعد المكتب . لا هتشتري رسـيـفر و لا حـامـل حـائـط . الشاشات كاملة جاهزة ع التشغيل مباشرة . 🎁 الشاشات إصدار حديث كوالتي و خامات محترمة جداً . ألوان و زوايا رؤية واضحة من جميع الإتجاهات . مداخل الشاشة : ⭐ مدخلين : HDMI . ⭐ مدخل : USB . ⭐ مدخل : Audio Video . ⭐ مدخل : Mini YPbPr . ⭐ مخرج : Mini AV - out
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Bianca Store
التليفون: 01005315009

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: القاهرة- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/6/2024
رقم الإعلان: 2273191

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صورة الاعلان: شاشات للبيع 43 بوصة سمارت أندرويد 12 جديدة - في الجيزة مصر

شاشات للبيع 43 بوصة سمارت أندرويد 12 جديدة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شاشات 43 بوصة سـمارت أندرويد 12 - جـديـدة زيرو بـ قفل المصنع بالضمان - ذاكـرة داخلية 8 جيجا . شاشات.
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9/6/2024
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شاشات سامسونج 50 بوصة CU7000

(للبيع)

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31/5/2024
صورة الاعلان: شاشات سامسونج 50 بوصة CU7000 - في الجيزة مصر

شاشات سامسونج 50 بوصة CU7000

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شاشات سامسونج 50 بوصة - أورچينال أصلي جديدة زيرو بقفل المصنع - بالضمان - سمارت - رسيفر داخلي - فريمل.
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22/5/2024
صورة الاعلان: شاشات 32 بوصة فريمليس رسيفر داخلي جديدة - في الجيزة مصر

شاشات 32 بوصة فريمليس رسيفر داخلي جديدة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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1 جنيه

13/5/2024
صورة الاعلان: شاشات 24 بوصة للبيع بالرسيفر و الضمان - في الجيزة مصر

شاشات 24 بوصة للبيع بالرسيفر و الضمان

(للبيع)

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13/5/2024
صورة الاعلان: شاشات 32 بوصة تورنيدو العربي جديدة - في الجيزة مصر

شاشات 32 بوصة تورنيدو العربي جديدة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

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6/5/2024
صورة الاعلان: شاشات 32 بوصة للبيع رسيفر داخلي - في الجيزة مصر

شاشات 32 بوصة للبيع رسيفر داخلي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شاشات 32 بوصة نـورمـال - رسيفر داخلي - جديدة زيرو بقفل المصنع - ضمان 3 سنين - إصدار حديث 2024 - معاه.
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اتصل

5/5/2024
صورة الاعلان: شاشات 24 بوصة للبيع بالرسيفر - في الجيزة مصر

شاشات 24 بوصة للبيع بالرسيفر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شاشات 24 بوصة أورچينال أصلية LED - FUll HD - IPS سماعات داخلية - كسر زيرو فبريكا بالكرتونة الإستيراد.
العنوان:

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اتصل

5/5/2024
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