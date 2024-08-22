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شاشات شارب 50 بوصة سمارت 4k رسيفر داخلي ذاكرة 32 جيجا جديدة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاشات شارب 50 بوصة سمارت 4k رسيفر داخلي ذاكرة 32 جيجا جديدة - في الجيزة مصر

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#شاشات_شارب_العربي 50 بوصة جديدة زيرو بقفل المصنع سمارت أندرويد 10.0 - رسيفر داخلي ULTRA HD 4K - بـ تقنية الـ HDR10 - فريمليس بدون فريم - بانل IPS - ريموت صوتي - ذاكرة داخلية 32 جيجا ـ ضمان سنتين + سنة تأمين . 🌟 إمكانية إرسال أوامر صوتية للشاشة من خلال الريموت . 🌟 إمكانية إرسال أوامر صوتية للشاشة بدون الريموت . 🌟 خاصية Chromecast : أسرع طريقة لربط الفون بالشاشة ع مستوي العالم حالياً . لتشغيل البرامج و الألعاب من خلال الموبايل على الشاشة . 🌟 تكنولوجيا الصوت : Dolby Atmos . 🌟 إستوديو سون
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Bianca Store
التليفون: 01005315009

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العنوان: الجيزة- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/8/2024
رقم الإعلان: 2283800

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شاشة تلفزيون 32 بوصة IPS جديدة - في الجيزة مصر

شاشة تلفزيون 32 بوصة IPS جديدة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

#شاشات_تلفزيون 32 بوصة بـ بانل IPS - نـورمـال - جـديـدة زيـرو - بـ قـفـل المصـنع - بالضـمان . #شاشا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/8/2024
صورة الاعلان: شاشات سمارت أندرويد 12 جديدة 43 بوصة - في الجيزة مصر

شاشات سمارت أندرويد 12 جديدة 43 بوصة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شاشات تلفزيون 43 بوصة سـمارت أندرويد 12 - جـديـدة زيـرو بـ قفل المصنع بالضمان - ذاكـرة داخلية 8 جيجا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/8/2024
صورة الاعلان: شاشات 32 بوصة جديدة - في الجيزة مصر

شاشات 32 بوصة جديدة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

#شاشات_تلفزيون 32 بوصة جـديـدة زيـرو بـ قفل المصـنع - رسيـفر داخـلي - معاها حامل حائط هدية - ضـمـان .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/7/2024
صورة الاعلان: شاشات تلفزيون 43 بوصة سمارت أندرويد 12 جديدة - في الجيزة مصر

شاشات تلفزيون 43 بوصة سمارت أندرويد 12 جديدة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شاشات تلفزيون 43 بوصة سـمارت أندرويد 12 - جـديـدة زيرو بـ قفل المصنع بالضمان - ذاكـرة داخلية 8 جيجا .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/7/2024
صورة الاعلان: شاشات للبيع رسيفر داخلي جديدة - في الجيزة مصر

شاشات للبيع رسيفر داخلي جديدة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شاشات تلفزيون 32 بوصة جـديـدة زيـرو بـ قفل المصـنع - رسيـفر داخـلي - معاها حامل حائط هدية - ضـمـان 3.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/6/2024
صورة الاعلان: شاشات للبيع 43 بوصة سمارت أندرويد 12 جديدة - في الجيزة مصر

شاشات للبيع 43 بوصة سمارت أندرويد 12 جديدة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شاشات 43 بوصة سـمارت أندرويد 12 - جـديـدة زيرو بـ قفل المصنع بالضمان - ذاكـرة داخلية 8 جيجا . شاشات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/6/2024
صورة الاعلان: شاشات سامسونج 50 بوصة CU7000 - في الجيزة مصر

شاشات سامسونج 50 بوصة CU7000

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شاشات سامسونج 50 بوصة أورچينال أصلي - جديدة زيرو بقفل المصنع - بالضمان - سـمارت - رسيفر داخلي - فريم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

31/5/2024
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