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شاشات شارب 50 بوصة سمارت 4k رسيفر داخلي ذاكرة 32 جيجا جديدة
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|#شاشات_شارب_العربي 50 بوصة جديدة زيرو بقفل المصنع سمارت أندرويد 10.0 - رسيفر داخلي ULTRA HD 4K - بـ تقنية الـ HDR10 - فريمليس بدون فريم - بانل IPS - ريموت صوتي - ذاكرة داخلية 32 جيجا ـ ضمان سنتين + سنة تأمين . 🌟 إمكانية إرسال أوامر صوتية للشاشة من خلال الريموت . 🌟 إمكانية إرسال أوامر صوتية للشاشة بدون الريموت . 🌟 خاصية Chromecast : أسرع طريقة لربط الفون بالشاشة ع مستوي العالم حالياً . لتشغيل البرامج و الألعاب من خلال الموبايل على الشاشة . 🌟 تكنولوجيا الصوت : Dolby Atmos . 🌟 إستوديو سون
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Bianca Store
|التليفون:
|01005315009
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|العنوان:
|الجيزة- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283800
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