شاشات سمارت أندرويد 12 جديدة 43 بوصة

شاشات تلفزيون 43 بوصة سـمارت أندرويد 12 - جـديـدة زيـرو بـ قفل المصنع بالضمان - ذاكـرة داخلية 8 جيجا - واي فاي - و يوتيوب - و جوجل . شاشات : جـديـدة زيرو بقفل المصنع بالكرتونة بالضمان . شاشات : بـ تقنية الـ LED ، جودة FULL HD 1080p . شاشات : ألوان و زوايا رؤية واضحة من جميع الإتجاهات . شاشات : سـمارت - أنـدرويـد 12 . شاشات : بها ذاكـرة داخلية 8 جـيجـا . شاشات : مزودة بـ معظم المنصات و البرامج العالمية . شاشات : بها Screen Mirror للموبايلات الأندرويد . شاش