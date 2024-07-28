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شاشات سمارت أندرويد 12 جديدة 43 بوصة
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|شاشات تلفزيون 43 بوصة سـمارت أندرويد 12 - جـديـدة زيـرو بـ قفل المصنع بالضمان - ذاكـرة داخلية 8 جيجا - واي فاي - و يوتيوب - و جوجل . شاشات : جـديـدة زيرو بقفل المصنع بالكرتونة بالضمان . شاشات : بـ تقنية الـ LED ، جودة FULL HD 1080p . شاشات : ألوان و زوايا رؤية واضحة من جميع الإتجاهات . شاشات : سـمارت - أنـدرويـد 12 . شاشات : بها ذاكـرة داخلية 8 جـيجـا . شاشات : مزودة بـ معظم المنصات و البرامج العالمية . شاشات : بها Screen Mirror للموبايلات الأندرويد . شاش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Bianca Store
|التليفون:
|01005315009
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|العنوان:
|الجيزة- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/8/2024
|رقم الإعلان:
|2282631
#شاشات_تلفزيون 32 بوصة جـديـدة زيـرو بـ قفل المصـنع - رسيـفر داخـلي - معاها حامل حائط هدية - ضـمـان .
28/7/2024
شاشات تلفزيون 43 بوصة سـمارت أندرويد 12 - جـديـدة زيرو بـ قفل المصنع بالضمان - ذاكـرة داخلية 8 جيجا .
21/7/2024
شاشات تلفزيون 32 بوصة جـديـدة زيـرو بـ قفل المصـنع - رسيـفر داخـلي - معاها حامل حائط هدية - ضـمـان 3.
11/6/2024
شاشات 43 بوصة سـمارت أندرويد 12 - جـديـدة زيرو بـ قفل المصنع بالضمان - ذاكـرة داخلية 8 جيجا . شاشات.
9/6/2024
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31/5/2024
شاشات سامسونج 50 بوصة - أورچينال أصلي جديدة زيرو بقفل المصنع - بالضمان - سمارت - رسيفر داخلي - فريمل.
22/5/2024
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