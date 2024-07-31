شاشات سامسونج Samsung 50Cu7000

#شاشات_تلفزيون سامسونج 50 بوصة أورچـينال أصـلي بتاع التوكيل بالسيريال بالضمان - جـديـدة زيـرو بـ قفل المصنع - سـمارت - رسيفر داخلي - فريمليس بدون حواف - كريستال UHD 4K - بـ تقنية الـ +HDR10 - بنظام تشغيل Tizen Os7.0 - و بـ تقنية الـ Purcolour . إسأل ع سعر الشاشة في التوكيل قبل ما تكلمنا و موديلها موضح في الإعلان عشان تبقي عارف رنچ الأسعار ومتقارنش بإعلانات التقليد و الفيك التجميع اللي بتشوفها ع النت . #شاشات : جـديـدة زيـرو بـ قفل المصنع بضمان التوكيل . #شاشات : مدعومة بمُع