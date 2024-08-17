شاشات تلفزيون 43 بوصة سمارت أندرويد 12 جديدة

شاشات تلفزيـون دي ولا لوحـات فنـية 😉😍💪 #شاشات_تلفزيون 43 بوصة سـمارت أندرويد 12 - جـديـدة زيـرو بـ قفل المصنع بالضمان - ذاكـرة داخلية 8 جيجا - واي فاي - و يوتيوب - و جوجل . #شاشات : جـديـدة زيرو بقفل المصنع بالكرتونة بالضمان . #شاشات : بـ تقنية الـ LED ، جودة FULL HD 1080p . #شاشات : ألوان و زوايا رؤية واضحة من جميع الإتجاهات . #شاشات : سـمارت - أنـدرويـد 12 . #شاشات : بها ذاكـرة داخلية 8 جـيجـا . #شاشات : مزودة بـ معظم المنصات و البرام