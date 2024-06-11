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شاشات تلفزيون 43 بوصة سمارت أندرويد 12 جديدة

(للبيع)

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صورة الاعلان: شاشات تلفزيون 43 بوصة سمارت أندرويد 12 جديدة - في الجيزة مصر

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شاشات تلفزيون 43 بوصة سـمارت أندرويد 12 - جـديـدة زيرو بـ قفل المصنع بالضمان - ذاكـرة داخلية 8 جيجا . #شاشات : جـديـدة زيرو بقفل المصنع بالكرتونة بالضمان . #شاشات : بـ تقنية الـ LED ، جودة FULL HD 1080p . #شاشات : سـمارت - أنـدرويـد 12 . #شاشات : بها ذاكـرة داخلية 8 جـيجـا . #شاشات : مزودة بـ معظم المنصات و البرامج العالمية . #شاشات : بها Screen Mirror للموبايلات الأندرويد . #شاشات : معاها ضمان سنتين ضد عيوب الصناعة . لا يـوجـد شـاشـات مستعملة لعدم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Bianca Store
التليفون: 01005315009

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العنوان: الجيزة- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/7/2024
رقم الإعلان: 2277991

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السعر
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صورة الاعلان: شاشات للبيع رسيفر داخلي جديدة - في الجيزة مصر

شاشات للبيع رسيفر داخلي جديدة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شاشات تلفزيون 32 بوصة جـديـدة زيـرو بـ قفل المصـنع - رسيـفر داخـلي - معاها حامل حائط هدية - ضـمـان 3.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/6/2024
صورة الاعلان: شاشات للبيع 43 بوصة سمارت أندرويد 12 جديدة - في الجيزة مصر

شاشات للبيع 43 بوصة سمارت أندرويد 12 جديدة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شاشات 43 بوصة سـمارت أندرويد 12 - جـديـدة زيرو بـ قفل المصنع بالضمان - ذاكـرة داخلية 8 جيجا . شاشات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/6/2024
صورة الاعلان: شاشات سامسونج 50 بوصة CU7000 - في الجيزة مصر

شاشات سامسونج 50 بوصة CU7000

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شاشات سامسونج 50 بوصة أورچينال أصلي - جديدة زيرو بقفل المصنع - بالضمان - سـمارت - رسيفر داخلي - فريم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

31/5/2024
صورة الاعلان: شاشات سامسونج 50 بوصة CU7000 - في الجيزة مصر

شاشات سامسونج 50 بوصة CU7000

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شاشات سامسونج 50 بوصة - أورچينال أصلي جديدة زيرو بقفل المصنع - بالضمان - سمارت - رسيفر داخلي - فريمل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/5/2024
صورة الاعلان: شاشات 32 بوصة فريمليس رسيفر داخلي جديدة - في الجيزة مصر

شاشات 32 بوصة فريمليس رسيفر داخلي جديدة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شاشات 32 بوصة جـديـدة زيـرو - فريمليس بدون إطار زيرو حواف - رسيفر داخلي - عـاديـة لكن بتتوصل بالفون .
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

13/5/2024
صورة الاعلان: شاشات 24 بوصة للبيع بالرسيفر و الضمان - في الجيزة مصر

شاشات 24 بوصة للبيع بالرسيفر و الضمان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شاشات 24 بوصة أورچينال أصلية LED - FUll HD - IPS سماعات داخلية - كسر زيرو فبريكا بالكرتونة الإستيراد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/5/2024
صورة الاعلان: شاشات 32 بوصة تورنيدو العربي جديدة - في الجيزة مصر

شاشات 32 بوصة تورنيدو العربي جديدة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شاشات تورنيدو العربي 32 بوصة نورمـال - جـديـدة زيـرو بـ قـفـل المصنع - ضـمـان 3 سنين - سنة تأمـين ع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/5/2024
صورة الاعلان: شاشات 32 بوصة للبيع رسيفر داخلي - في الجيزة مصر

شاشات 32 بوصة للبيع رسيفر داخلي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شاشات 32 بوصة نـورمـال - رسيفر داخلي - جديدة زيرو بقفل المصنع - ضمان 3 سنين - إصدار حديث 2024 - معاه.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/5/2024
صورة الاعلان: شاشات 24 بوصة للبيع بالرسيفر - في الجيزة مصر

شاشات 24 بوصة للبيع بالرسيفر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شاشات 24 بوصة أورچينال أصلية LED - FUll HD - IPS سماعات داخلية - كسر زيرو فبريكا بالكرتونة الإستيراد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/5/2024
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