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شاشات تلفزيون 32 بوصة للبيع

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاشات تلفزيون 32 بوصة للبيع - في القاهرة مصر

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#شاشات_تلفزيون 32 بوصة جـديـدة زيـرو بـ قفل المصـنع - رسيـفر داخـلي - معاها حامل حائط هدية - ضـمـان 3 سنين - عادية - إصدار حديث 2024 . الشاشات بـ الرسيفر بـ حامل الحائط بـ قواعد المكتب . لا هتشتري رسـيـفر و لا حـامـل حـائـط . الشاشات كاملة جاهزة ع التشغيل مباشرة . الشاشات إصدار حديث كوالتي و خامات محترمة جداً . ألـوان و زوايـا رؤيـة واضـحة من جميع الإتجاهات . 🛑 لا يـوجـد شاشات مستعملة لعدم الإستفسار عنها ✋ 🛑 لا يـوجـد شاشات مستعملة لعدم ال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Bianca Store
التليفون: 01555123331

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العنوان: القاهرة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/7/2024
رقم الإعلان: 2279052

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شاشات 24 بوصة كسر زيرو بالرسيفر و حامل حائط بالضمان - في القاهرة مصر

شاشات 24 بوصة كسر زيرو بالرسيفر و حامل حائط بالضمان

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#عروض_شاشات كاملة جاهزة ع التشغيل مباشرة . شاشات 24 بوصة أورچينال أصلية - سماعات داخلية - كسر زيرو ف.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

26/7/2024
صورة الاعلان: تلفزيون 32 بوصة تورنيدو العربي عادية جديدة - في القاهرة مصر

تلفزيون 32 بوصة تورنيدو العربي عادية جديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شاشات 32 بوصة TORNADO العـربـي نورمـال - جـديـدة زيـرو بـ قـفـل المصنع - ضـمـان 2 سنة + سنة تأمـين ع.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

22/7/2024
صورة الاعلان: تلفزيون 43 بوصة سمارت أندرويد 12 جديد - في القاهرة مصر

تلفزيون 43 بوصة سمارت أندرويد 12 جديد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#شاشات_للبيع 43 بوصة سـمارت أندرويد 12 - جـديـدة زيرو بـ قفل المصنع بالضمان - ذاكـرة داخلية 8 جيجا .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

21/7/2024
صورة الاعلان: شاشات سامسونج 50 بوصة سمارت samsung 50cu7000 - في القاهرة مصر

شاشات سامسونج 50 بوصة سمارت samsung 50cu7000

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#شاشات_للبيع سامسونج 50 بوصة أورچينال أصلي بتاع التوكيل - جـديـدة زيـرو بـ قفل المصنع - بالضمان - سـ.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

15/7/2024
صورة الاعلان: شاشات 55 بوصة تورنادو العربي سمارت أندرويد 4k UA1400E - في القاهرة مصر

شاشات 55 بوصة تورنادو العربي سمارت أندرويد 4k UA1400E

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#شاشات_للبيع 55 بوصة Tornado العربي - UHD 4K - سمارت أندرويد 10.0 - رسيفر داخلي - بانل IPS - فريمليس.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

12/7/2024
صورة الاعلان: شاشات للبيع 32 بوصة رسيفر داخلي جديدة بالضمان زيرو ضمان 3 سنوات معاها حامل - في القاهرة مصر

شاشات للبيع 32 بوصة رسيفر داخلي جديدة بالضمان زيرو ضمان 3 سنوات معاها حامل

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#شاشات_للبيع 32 بوصة جـديـدة زيـرو بـ قفل المصـنع - رسيـفر داخـلي - معاها حامل حائط هدية - ضـمـان 3 .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

10/7/2024
صورة الاعلان: شاشات 43 بوصة سمارت أندرويد 12 جديدة - في القاهرة مصر

شاشات 43 بوصة سمارت أندرويد 12 جديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شـاشـات تلـفـزيـون دي ولا لوحـات فنية 😏💪👊 شاشات 43 بوصة سـمارت أندرويد 12 - .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: شاشات تلفزيون 32 بوصة رسيفر داخلي جديدة - في القاهرة مصر

شاشات تلفزيون 32 بوصة رسيفر داخلي جديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شاشات تلفزيون 32 بوصة جـديـدة زيـرو بـ قفل المصـنع - رسيـفر داخـلي - معاها حامل حائط هدية - ضـمـان 3.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

11/6/2024
صورة الاعلان: شاشات 43 بوصة سمارت أندرويد 12 جديدة - في القاهرة مصر

شاشات 43 بوصة سمارت أندرويد 12 جديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شاشات 43 بوصة سـمارت أندرويد 12 - جـديـدة زيرو بـ قفل المصنع بالضمان - ذاكـرة داخلية 8 جيجا . #شاشا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

9/6/2024
صورة الاعلان: شاشة للبيع و رسيفر HD و حامل حائط - في القاهرة مصر

شاشة للبيع و رسيفر HD و حامل حائط

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شـاشـة + رسـيفر HD + قـاعـدة المكتب + حـامـل حـائـط + جميع وصـلات الشاشة الأصـلية + ضـمـان سنة . شا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

7/6/2024
صورة الاعلان: شاشات سامسونج 50 بوصة سمارت 4k رسيفر داخلي - في القاهرة مصر

شاشات سامسونج 50 بوصة سمارت 4k رسيفر داخلي

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شاشات سامسونج 50 بوصة أورچينال أصلي - جديدة زيرو بقفل المصنع - بالضمان - سـمارت - رسيفر داخلي - فريم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

31/5/2024
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