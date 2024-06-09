شاشات تلفزيون 32 بوصة رسيفر داخلي جديدة

(للبيع)
|شاشات تلفزيون 32 بوصة جـديـدة زيـرو بـ قفل المصـنع - رسيـفر داخـلي - معاها حامل حائط هدية - ضـمـان 3 سنين - إصدار حديث 2024 . الشاشات بـ الرسيفر بـ حامل الحائط بـ قواعد المكتب . لا هتشتري رسـيـفر و لا حـامـل حـائـط . الشاشات كاملة جاهزة ع التشغيل مباشرة . 🎁 الشاشات إصدار حديث كوالتي و خامات محترمة جداً . ألوان و زوايا رؤية واضحة من جميع الإتجاهات . مداخل الشاشة : ⭐ مدخلين : HDMI . ⭐ مدخل : USB . ⭐ مدخل : Audio Video . ⭐ مدخل : Mini YPbPr . ⭐ مخرج : Mini AV - out
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Bianca Store
|التليفون:
|01555123331
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|العنوان:
|القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273183
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