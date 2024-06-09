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شاشات تلفزيون 32 بوصة رسيفر داخلي جديدة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاشات تلفزيون 32 بوصة رسيفر داخلي جديدة - في القاهرة مصر

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شاشات تلفزيون 32 بوصة جـديـدة زيـرو بـ قفل المصـنع - رسيـفر داخـلي - معاها حامل حائط هدية - ضـمـان 3 سنين - إصدار حديث 2024 . الشاشات بـ الرسيفر بـ حامل الحائط بـ قواعد المكتب . لا هتشتري رسـيـفر و لا حـامـل حـائـط . الشاشات كاملة جاهزة ع التشغيل مباشرة . 🎁 الشاشات إصدار حديث كوالتي و خامات محترمة جداً . ألوان و زوايا رؤية واضحة من جميع الإتجاهات . مداخل الشاشة : ⭐ مدخلين : HDMI . ⭐ مدخل : USB . ⭐ مدخل : Audio Video . ⭐ مدخل : Mini YPbPr . ⭐ مخرج : Mini AV - out
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Bianca Store
التليفون: 01555123331

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العنوان: القاهرة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/6/2024
رقم الإعلان: 2273183

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صورة الاعلان: شاشات 43 بوصة سمارت أندرويد 12 جديدة - في القاهرة مصر

شاشات 43 بوصة سمارت أندرويد 12 جديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شاشات 43 بوصة سـمارت أندرويد 12 - جـديـدة زيرو بـ قفل المصنع بالضمان - ذاكـرة داخلية 8 جيجا . #شاشا.
العنوان:

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شاشة للبيع و رسيفر HD و حامل حائط

(للبيع)

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7/6/2024
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(للبيع)

- في القاهرة مصر

شاشات سامسونج 50 بوصة أورچينال أصلي - جديدة زيرو بقفل المصنع - بالضمان - سـمارت - رسيفر داخلي - فريم.
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31/5/2024
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