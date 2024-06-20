شاشات تفاعلية جديدة للبيع

(للبيع)
|نتشرف بتقديم حزمة متنوعة من الشاشات التفاعلية تصلح للأغراض المختلفة مثل الدعايا والإعلان أو التعليم أو أية أغراض أخرى شاشات تفاعلية باللمس , شاشات تفاعلية للببيع, شاشات تفاعليه, شاشات تفاعلية للتعليم, شاشات تفاعلية الرياض, شاشات تفاعلية جده, شاشات تفاعلية خميس مشيط, شاشات تفاعلية مكه, شاشات تفاعلية الخبر,شاشات تفاعلية القصيم, شاشات تفاعلية طولية, شاشات تفاعلية عرضية, شاشات تفاعلية 55 بوصة, شاشات تفاعلية 65 بوصة, شاشات تفاعلية ويندوز, شاشات تفاعلية أندرويد, تركيب شاشات تفاعلية, شاشة تفاعلية جديد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0558860700
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|العنوان:
|العليا- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|20/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274029
1 ريال
1 ريال
100 ريال
1 ريال
1 ريال
100 ريال
100 ريال
100 ريال
100 ريال
1 ريال
1,000 ريال
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