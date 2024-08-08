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شاشات تفاعلية السعودية
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|إذا كنت ترغب في جذب الحضور والحصول على فرصة فريدة لزيادة مشاركة جمهورك والتواصل معهم يمكنك اضافة الشاشات التفاعلية في الفعالية الخاصة بك يمكن استخدام الشاشات التفاعلية في إجراء وتطوير عروض توضيحية وجذابة مرتبطة بالفعالية وبعلامتك التجارية على نطاق كبير مثل عرض العروض الخاصة بالتطبيقات أو الموقع الإلكتروني والمحتوى ذي الصلة بالعلامة التجارية وتسمح لك الشاشات التي تعمل باللمس في عرض الألعاب التفاعلية من أجل تعزيز الاتصالات والمشاركة بين الحضور وهي أيضا مثالية لعرض المستندات التفاعلية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0558860700
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|العنوان:
|olaya- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|10/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281157
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