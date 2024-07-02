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سيزرلفت للايجار من 4متر إلى 18متر Scissor lift for rent في الشرقية

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: سيزرلفت للايجار من 4متر إلى 18متر Scissor lift for rent في الشرقية - في الشرقية السعودية

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للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابو جرهم
التليفون: 577613129

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - حي الخليج
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 ريال
تاريخ الإعلان: 2/7/2024
رقم الإعلان: 2275607

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: سيزرلفت للايجار من 4متر إلى 18متر Scissor lift for rent في الرياض

سيزرلفت للايجار من 4متر إلى 18متر Scissor lift for rent في الرياض

(للإيجار)

روافع مقصية للايجار رافعات مقصية للايجار كهرباء ديزل للايجار تحميل وتنزيل العمل فوركلفت للايجار روا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

2/7/2024
صورة الاعلان: سيزرلفت للايجار من 4متر إلى 18متر Scissor lift for rent في تبوك

سيزرلفت للايجار من 4متر إلى 18متر Scissor lift for rent في تبوك

(للإيجار)

روافع مقصية للايجار رافعات مقصية للايجار كهرباء ديزل للايجار تحميل وتنزيل العمل فوركلفت للايجار روا.
العنوان:

تبوك - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

2/7/2024
صورة الاعلان: سيزرلفت للايجار من 4متر إلى 18متر Scissor lift for rent في مكة

سيزرلفت للايجار من 4متر إلى 18متر Scissor lift for rent في مكة

(للإيجار)

روافع مقصية للايجار رافعات مقصية للايجار كهرباء ديزل للايجار تحميل وتنزيل العمل فوركلفت للايجار روا.
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

2/7/2024
صورة الاعلان: طابعة الكروت البلاستيكية Smart

طابعة الكروت البلاستيكية Smart

(للبيع)

طابعات الكروت البلاستيكية SMART وكذلك ZEBRA ID CARD Printer طابعه الكروت الشخصية ID والتى أثبتت ك.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

2/7/2024
صورة الاعلان: #سيزرلفت للايجار #مانلفت للايجار #فوركلفت للايجار #تليهندر للايجار

#سيزرلفت للايجار #مانلفت للايجار #فوركلفت للايجار #تليهندر للايجار

(للإيجار)

روافع مقصية للايجار رافعات مقصية للايجار كهرباء ديزل للايجار تحميل وتنزيل العمل فوركلفت للايجار روا.
العنوان:

تبوك - السعودية
القسم: 

600 ريال

1/7/2024
صورة الاعلان: #سيزرلفت للايجار #مانلفت للايجار #فوركلفت للايجار #تليهندر للايجار

#سيزرلفت للايجار #مانلفت للايجار #فوركلفت للايجار #تليهندر للايجار

(للإيجار)

روافع مقصية للايجار رافعات مقصية للايجار كهرباء ديزل للايجار تحميل وتنزيل العمل فوركلفت للايجار روا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

600 ريال

1/7/2024
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف جهاز بصمة ZKTeco uFace800

جهاز حضور وانصراف جهاز بصمة ZKTeco uFace800

(للبيع)

مشاكل كتير بتقابلنا مع الموظفين أو العمال زي التأخير والأذونات الكتير والرقابة الغير كاملة عليهم. ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

1/7/2024
صورة الاعلان: بوابات افراد الكنرونيه

بوابات افراد الكنرونيه

(للبيع)

بوابات دخول وخروج الأفراد أداة هامه لاشك فى ذلك للحفاظ على تدفق سير الأفراد بشكل منظم , كما أنها تعم.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

1/7/2024
صورة الاعلان: #سيزرلفت للايجار #مانلفت للايجار #فوركلفت للايجار #تليهندر للايجار

#سيزرلفت للايجار #مانلفت للايجار #فوركلفت للايجار #تليهندر للايجار

(للإيجار)

#سيزرلفت للايجار #مانلفت للايجار #فوركلفت للايجار #تليهندر للايجار روافع مقصية للايجار رافعات مقصية.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

1/7/2024
صورة الاعلان: #رافعات شوكية للايجار #سيزرلفت للايجار #مانلفت للايجار

#رافعات شوكية للايجار #سيزرلفت للايجار #مانلفت للايجار

(للإيجار)

#سيزرلفت للايجار #مانلفت للايجار #فوركلفت للايجار #تليهندر للايجار روافع مقصية للايجار رافعات مقصية.
القسم: 

600 ريال

1/7/2024
صورة الاعلان: #سيزرلفت للايجار #مانلفت للايجار #فوركلفت للايجار #تليهندر للايجار

#سيزرلفت للايجار #مانلفت للايجار #فوركلفت للايجار #تليهندر للايجار

(للإيجار)

روافع مقصية للايجار رافعات مقصية للايجار كهرباء ديزل للايجار تحميل وتنزيل العمل فوركلفت للايجار روا.
القسم: 

1,000 ريال

1/7/2024
صورة الاعلان: شاشات تفاعليه باللمس

شاشات تفاعليه باللمس

(للبيع)

توفر لدينا شاشات تفاعليه باللمس وبدون شاشات تفاعلية طوليه باحجام 43-50-55-65 انش وشاشات تفاعلية عرضي.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

1/7/2024
صورة الاعلان: مقاول شبوك وسياج امنيه وإنشاء مستودعات ومضلات

مقاول شبوك وسياج امنيه وإنشاء مستودعات ومضلات

(طلب عمل)

نحن نقوم بتوريد وتركيب جميع انواع الشبوك والسياج الامني وإنشاء المستودعات وتوريد وتركيب جميع المضلات.
العنوان:

الرياض - السعودية

50 سعودي

1/7/2024
صورة الاعلان: دنابر للايجار بوكلينات للايجار بلدوزرات للايجار موديلات حديثة 2023

دنابر للايجار بوكلينات للايجار بلدوزرات للايجار موديلات حديثة 2023

(للإيجار)

دنابر للايجار بوكلينات للايجار بلدوزرات للايجار شيولات للايجار دنبر للايجار معدات ثقيلة للايجار شركة.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,500 ريال

1/7/2024
صورة الاعلان: سيزرلفت للايجار مانلفت للايجار فوركلفت للايجار كرينات للايجار

سيزرلفت للايجار مانلفت للايجار فوركلفت للايجار كرينات للايجار

(للإيجار)

رافعات شوكية للايجار في تبوك رافعة شوكية للايجار في تبوك رافعه للايجار في تبوك forklift for rent in .
العنوان:

تبوك - السعودية
القسم: 

1,500 ريال

1/7/2024
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