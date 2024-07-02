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سيزرلفت للايجار من 4متر إلى 18متر Scissor lift for rent في الشرقية
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابو جرهم
|التليفون:
|577613129
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|العنوان:
|- حي الخليج
الشرقية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|2/7/2024
|رقم الإعلان:
|2275607
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