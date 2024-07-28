أضف إعلانك مجاناً
سيزرلفت للايجار مانلفت للايجار فوركلفت للايجار كرينات للايجار
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|روافع مقصية للايجار رافعات مقصية للايجار كهرباء ديزل للايجار تحميل وتنزيل العمل فوركلفت للايجار روافع شوكية للايجار سيزر لفت للايجار #سيزرلفت_للايجار سيزرلفتات للايجار #مانلفت_للايجار مانلفتات للايجار #سيزرلفت للايجار في الرياض #سيزرلفتات للايجار في الرياض #مانلفت للايجار في الرياض #مانلفتات للايجار في الرياض #مان لفت للايجار مان لفت للايجار في الرياض ايجار شهري سنوي يومي اسبوعي كافة الأحجام والمقاسات متوفره موديلات حديثة تحميل وتنزيل العمل #رافعات_مقصيه للايجار كهربائيه رافعات كهربائيه للايجا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابو جرهم
|التليفون:
|577613129
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|28/7/2024
|رقم الإعلان:
|2279057
روافع مقصية للايجار رافعات مقصية للايجار كهرباء ديزل للايجار تحميل وتنزيل العمل فوركلفت للايجار روا.
28/7/2024
🏗 روافع مقصية ورافعات شوكية للايجار! ✨ خدمات تأجير متكاملة للمشاريع الخاصة بك: €.
27/7/2024
🏗 روافع مقصية ورافعات شوكية للايجار! ✨ خدمات تأجير متكاملة للمشاريع الخاصة بك: €.
27/7/2024
🏗 روافع مقصية ورافعات شوكية للايجار! ✨ خدمات تأجير متكاملة للمشاريع الخاصة بك: €.
27/7/2024
🏗 روافع مقصية ورافعات شوكية للايجار! ✨ خدمات تأجير متكاملة للمشاريع الخاصة بك: €.
27/7/2024
🏗 روافع مقصية ورافعات شوكية للايجار! ✨ خدمات تأجير متكاملة للمشاريع الخاصة بك: €.
27/7/2024
🏗 روافع مقصية ورافعات شوكية للايجار! ✨ خدمات تأجير متكاملة للمشاريع الخاصة بك: €.
25/7/2024
🏗 روافع مقصية ورافعات شوكية للايجار! ✨ خدمات تأجير متكاملة للمشاريع الخاصة بك: €.
25/7/2024
**تأجير جميع أنواع معدات الرفع في الرياض:** - رافعات مقصية بجميع الأحجام؛ كهرباء وديزل. - سيزرلفت ب.
24/7/2024
**تأجير جميع أنواع معدات الرفع في الرياض:** - رافعات مقصية بجميع الأحجام؛ كهرباء وديزل. - سيزرلفت ب.
24/7/2024
تأجير جميع أنواع معدات الرفع في الرياض: - روافع مقصية بكافة الأحجام؛ كهرباء وديزل. - سيزرلفت باحجام.
23/7/2024
## أفضل خدمات تأجير الرافعات في الرياض بكل المقاسات والموديلات! ### اكتشف الرافعات المثلى لمشاريعك .
23/7/2024
## أفضل خدمات تأجير الرافعات في الرياض بكل المقاسات والموديلات! ### اكتشف الرافعات المثلى لمشاريعك .
19/7/2024
## أفضل خدمات تأجير الرافعات في الرياض بكل المقاسات والموديلات! ### اكتشف الرافعات المثلى لمشاريعك .
19/7/2024
## أفضل خدمات تأجير الرافعات في الرياض بكل المقاسات والموديلات! ### اكتشف الرافعات المثلى لمشاريعك .
19/7/2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©
كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.