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سيارة مرسيدس E200 2023 للإيجار

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: سيارة مرسيدس E200 2023 للإيجار - في القاهرة مصر

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تتميز السيارة بمقصورة فاخرة تجمع بين الراحة والتكنولوجيا الحديثة، حيث يمكنك الاستمتاع بأحدث أنظمة الترفيه والملاحة الذكية. سواء كنت تخطط لرحلة عمل مهمة أو لقضاء إجازة مريحة، فإن مرسيدس E200 2023 ستضفي لمسة من الفخامة على رحلتك. لا تفوت فرصة الاستمتاع بتجربة قيادة لا مثيل لها. احجز مرسيدس E200 2023 للإيجار الآن واستمتع بالرفاهية على الطريق! للحجز والاستفسار : 01099552706 او زور موقعنا علي : / العنوان : 12 شارع الحجاز_ ميدان المحكمة _مصر الجديدة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تورست كار
التليفون: 01099552706

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة- cairo
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/8/2024
رقم الإعلان: 2284733

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أفضل أسعار تأجير هيونداي H1

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•مرونة في التأجير: اختر من بين خطط التأجير اليومي أو الأسبوعي أو الشهري بما يناسب احتياجاتك. •خدم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

28/8/2024
صورة الاعلان: سيارة مرسيدس E200 2023 للإيجار - في القاهرة مصر

سيارة مرسيدس E200 2023 للإيجار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تتميز السيارة بمقصورة فاخرة تجمع بين الراحة والتكنولوجيا الحديثة، حيث يمكنك الاستمتاع بأحدث أنظمة ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

28/8/2024
صورة الاعلان: "أفضل أسعار إيجار باص مرسيدس 50 راكب" - في القاهرة مصر

"أفضل أسعار إيجار باص مرسيدس 50 راكب"

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

أسعار لا تُنافَس. تميز بالرفاهية والراحة خلال تنقلاتك مع مركباتنا الحديثة المجهزة بأحدث التقنيات لضم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

28/8/2024
صورة الاعلان: ?????? ?????? ???? ????? ???? - ??? ????? ????? ??? ????! - في القاهرة مصر

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(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تواصل معنا الآن! اتصل بنا:01099552706 زوروا موقعنا: / العنوان: 12 ش الحجاز -ميدان المحكمه-مصر الجد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

28/8/2024
صورة الاعلان: خدمات ليموزين المطار - في القاهرة مصر

خدمات ليموزين المطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

خدمات ليموزين المطار تعد شركات الليموزين في مصر من بين الخيارات الرائدة للمسافرين الذين يبحثون عن را.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

28/8/2024
صورة الاعلان: وصل بأناقة مع مرسيدس فيانو - خدمة استقبال المطار الفاخرة! - في القاهرة مصر

وصل بأناقة مع مرسيدس فيانو - خدمة استقبال المطار الفاخرة!

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

28/8/2024
صورة الاعلان: فان مرسيدس للايجار اليومي لاستقبال المطار - في القاهرة مصر

فان مرسيدس للايجار اليومي لاستقبال المطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

27/8/2024
صورة الاعلان: سيارات دفع رباعي باجيرو للايجار في القاهرة - في القاهرة مصر

سيارات دفع رباعي باجيرو للايجار في القاهرة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

Tags اسعار ليموزين المطار, الخط الساخن ليموزين المطار, امرني ليموزين المطار, توصيل مطار القاهره, حجز.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

27/8/2024
صورة الاعلان: ميكروباص المطار للايجار 01119920103 - في القاهرة مصر

ميكروباص المطار للايجار 01119920103

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

Tags اسعار ليموزين المطار, الخط الساخن ليموزين المطار, امرني ليموزين المطار, ايجار ليموزين هايس, ايج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

27/8/2024
صورة الاعلان: تأجير سيارات مرسيدس - في القاهرة مصر

تأجير سيارات مرسيدس

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

Tags إيجار سيارات مرسيدس الفاخرة مع سائق, إيجار سيارات مرسيدس للأعراس مع سائق, إيجار سيارة مرسيدس فا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

27/8/2024
صورة الاعلان: ايجار باص 33 راكب في مصر من القاهرة الي مطروح - في القاهرة مصر

ايجار باص 33 راكب في مصر من القاهرة الي مطروح

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

باص رحلات للايجار, تأجير اتوبيسات نقل سياحي, تأجير باصات رحلات, تاجير اتوبيسات الرحلات, سعر ميني باص.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

27/8/2024
صورة الاعلان: سيارات ميتسوبيشي الاقتصادية للايجار - في القاهرة مصر

سيارات ميتسوبيشي الاقتصادية للايجار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

27/8/2024
صورة الاعلان: استاجر تويوتا كوستر الان للرحلات 01119920103 - في القاهرة مصر

استاجر تويوتا كوستر الان للرحلات 01119920103

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

27/8/2024
صورة الاعلان: إيجار نقل سياحي - هل يشمل الإيجار سائقًا محترفًا ومدربًا على الرحلات ؟ - في القاهرة مصر

إيجار نقل سياحي - هل يشمل الإيجار سائقًا محترفًا ومدربًا على الرحلات ؟

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

27/8/2024
صورة الاعلان: ايجار نقل سياحي _استقبل ضيوفك بأناقة مع H1 من ليموزين نصار - خدمة متميزة - في القاهرة مصر

ايجار نقل سياحي _استقبل ضيوفك بأناقة مع H1 من ليموزين نصار - خدمة متميزة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار نقل سياحي ايجار نقل سياحي ,ايجار ميني باص ,ميني باص للايجار ,اتوبيس رحلات للايجار ,اتوبيسات .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

27/8/2024
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