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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: سيارة للبيع - في القاهرة مصر

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اسبرانزا a113 موديل 2012 حاله جيدة استخدام واحد رخصة سنة مرور مدينة نصر عداد 153
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Hanaa
التليفون: 01009931808

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شينزو ابي المنطقه التاسعة- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 220,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/7/2024
رقم الإعلان: 2275993

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب فورامخطط بلانر يجيد اعداد الخطط وجدولة المشاريع للعمل بالسعودية

مطلوب فورامخطط بلانر يجيد اعداد الخطط وجدولة المشاريع للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)

مطلوب مخطط(بلنر) خبرة فالتخطيط والجداول الزمنية للمشاريع والبرمافيرا وجدولة المشاريع للعمل بالسعودية.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

5/7/2024
صورة الاعلان: مطلوب فورامخطط بلانر يجيد اعداد الخطط وجدولة المشاريع للعمل بالسعودية

مطلوب فورامخطط بلانر يجيد اعداد الخطط وجدولة المشاريع للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)

مطلوب مخطط(بلنر) خبرة فالتخطيط والجداول الزمنية للمشاريع والبرمافيرا وجدولة المشاريع للعمل بالسعودية.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/7/2024
صورة الاعلان: دوبلكس للبيع في الحي المتميز مدينة بدر

دوبلكس للبيع في الحي المتميز مدينة بدر

(للبيع)

دوبلكس مميز جدا جدا للبيع🔥🔥 الحي المتميز بدر 🔑🔑 بالمنطقة (١.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,350,000 جنيه

5/7/2024
صورة الاعلان: البحث عن وظيفة اخصائي اشعة بالسعودية

البحث عن وظيفة اخصائي اشعة بالسعودية

(فرصة عمل)

البحث عن عمل بدوام كلي كاخصائي اشعة بخبرة 4 سنوات في السعودية.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

5/7/2024
صورة الاعلان: شركة العالمية الوطنية للخدمات والتوريدات العامة مجموعة الخدمات المنزلية

شركة العالمية الوطنية للخدمات والتوريدات العامة مجموعة الخدمات المنزلية

(فرص)

نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة وذات خبرة لسنوات عديدة ونرعى الحالات الحرجة.
العنوان:

القليوبية - مصر

1,000 جنيه

5/7/2024
صورة الاعلان: شركة الوطنية للخدمات والتوريدات العامة مجموعة الخدمات المنزلية

شركة الوطنية للخدمات والتوريدات العامة مجموعة الخدمات المنزلية

(فرص)

نوفر الجليسات وراعيات المرضى والمسنين فترات وشيفتات نهارية وليلية وإقامة كاملة ونرعى المسنين بمنازل.
العنوان:

السويس - مصر

1,000 جنيه

5/7/2024
صورة الاعلان: ارخص خدمات النقل سياحي_ ايجار تويوتا هايس

ارخص خدمات النقل سياحي_ ايجار تويوتا هايس

(للإيجار)

ايجار ميكروباصات تويوتا هايس نقل سياحي ميكروباص تويوتا إن خدمات النقل السياحي تلعب دورًا حاسمًا في .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

4/7/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين هيونداي اتش وان 20 7 راكب

ايجار ليموزين هيونداي اتش وان 20 7 راكب

(للإيجار)

ليموزين هيونداي اتش وان 20 هو خيار ممتاز لمن يبحثون عن راحة وفخامة في تجربة السفر. إليك بعض المعلوما.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/7/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين ميتسوبيشي اكسبندر

ايجار ليموزين ميتسوبيشي اكسبندر

(للإيجار)

رحلة ليموزين بسيارة ميتسوبيشي اكسباندر تعتبر خيارًا ممتازًا لتجربة سفر مريحة ومميزة. إليك بعض المعلو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/7/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين رانج روفر ديسكفري

ايجار ليموزين رانج روفر ديسكفري

(للإيجار)

استأجر رانج روفر ديسكفري - اكتشف الرفاهية والأداء هل تبحث عن تجربة قيادة لا تُنسى؟ اختر رانج روفر د.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/7/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين رانج روفر سبورت

ايجار ليموزين رانج روفر سبورت

(للإيجار)

تأجر رانج روفر سبورت - الفخامة والأداء الاستثنائي ابتعد عن المألوف واستمتع بتجربة قيادة فاخرة مع را.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/7/2024
صورة الاعلان: شيف عمومي وسخن ومدير اغذيه

شيف عمومي وسخن ومدير اغذيه

(فرصة عمل)

مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدي منتجع سياحي في السعوديه بالمدينه المنور 1/مطور اعمال خبير اقتصادي واستر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3 ريال

4/7/2024
صورة الاعلان: ملابس حراس امن ( شركة السلام لليونيفورم )

ملابس حراس امن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

ملابس حراس امن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم يونيفورم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/7/2024
صورة الاعلان: ارواب تخرج جاهزة وتفصيل (شركة السلام لليونيفورم )

ارواب تخرج جاهزة وتفصيل (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

ارواب تخرج جاهزة وتفصيل (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/7/2024
صورة الاعلان: خدمة ايجار ليموزين مرسيدس يومي في القاهرة

خدمة ايجار ليموزين مرسيدس يومي في القاهرة

(للإيجار)

استمتع بأفخم تجربة سياحية مع خدمة تأجير ليموزين مرسيدس تاجير ليموزين مرسيدس بالتالي عندما يتعلق الأم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

4/7/2024
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