سيارة للبيع

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تفاصيل الإعلان
|اسبرانزا a113 موديل 2012 حاله جيدة استخدام واحد رخصة سنة مرور مدينة نصر عداد 153
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Hanaa
|التليفون:
|01009931808
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|العنوان:
|شينزو ابي المنطقه التاسعة- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|220,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/7/2024
|رقم الإعلان:
|2275993
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