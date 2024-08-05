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سيارات للايجار بارخص الاسعار
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|ايجار ليموزين مطار القاهرة توفر شركة تورست لايجار السيارات والليموزين خدمة ايجار ليموزين القاهرة , ايجار ليموزين مع سائق في مصر . تعمل تورست كار علي تقديم افضل خدمات الليموزين في مصر من خلال توفير العديد من وسائل الراحة والرفاهية عند تاجير ليموزين مطار القاهرة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|touristcar
|التليفون:
|01003203210
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280503
هل ترغب في تجربة الفخامة والأداء المثالي؟ الآن يمكنك ذلك مع سيارة مرسيدس S450 الرائعة! مواصفات السي.
5/8/2024
ايجار مرسيدس ,ايجار سيارات مرسيدس ,ايجار سيارات فخمه ,rent lux car, rent luxe car ,مرسيدس ايجار ,ايج.
5/8/2024
ايجار مرسيدس ,ايجار سيارات مرسيدس ,ايجار سيارات فخمه ,rent lux car, rent luxe car ,مرسيدس ايجار ,ايج.
5/8/2024
ايجار مرسيدس ,ايجار سيارات مرسيدس ,ايجار سيارات فخمه ,rent lux car, rent luxe car ,مرسيدس ايجار ,ايج.
5/8/2024
ايجار مرسيدس ,ايجار سيارات مرسيدس ,ايجار سيارات فخمه ,rent lux car, rent luxe car ,مرسيدس ايجار ,ايج.
5/8/2024
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