سوفت كلين نقدم لكم افضل العاملات لاعمال التنظيف والترتيب تنظيف المنازل و تنظيف المكاتب و تنظيف الشركات بنظام اليومي بزيارة لمدة 6 ساعات و بكلفة 25 دينار للزيارة الواحدة وايضآ اسبوعي و الشهري مع مبيت كل ما عليك هو الاتصال بنا ونحن نؤمن لك طلبك الافضل لتناسب منزلك وعائلتك 0785407409