(للبيع)
|مواصفات سنترال Pabx 108 لتحسين اتصالات شركتك 📢 يقدم لك سنترال Pabx 108 الحل المثالي لتحسين الاتصالات الداخلية والخارجية في شركتك إليك أبرز مواصفاته: - يدعم 3 خطوط خارجية و 8 خطوط داخلية لتغطية احتياجات الاتصال بكفاءة - نظام مرن يسمح بتوسيع الخطوط حسب الحاجة - خاصية التحويل التلقائي بين الخطوط لتحسين إدارة المكالمات. - تصميم مدمج وأنيق يناسب جميع بيئات العمل ارفع مستوى اتصالات شركتك مع سنترال Pabx 108 وحقق تجربة اتصال احترافية وآمنة #سنترال #Pabx108 #اتصالات_الشركات #إدارة_المكالمات #أون_لاي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سنترال بباكس ثلاثة خطوط للتواصل الفعال
|التليفون:
|01005069015
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|العنوان:
|102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- Al Marj
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283338
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه