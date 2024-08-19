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سنترال Pabx 108 لتحسين اتصالات شركتك

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: سنترال Pabx 108 لتحسين اتصالات شركتك - في القاهرة مصر

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مواصفات سنترال Pabx 108 لتحسين اتصالات شركتك 📢 يقدم لك سنترال Pabx 108 الحل المثالي لتحسين الاتصالات الداخلية والخارجية في شركتك إليك أبرز مواصفاته: - يدعم 3 خطوط خارجية و 8 خطوط داخلية لتغطية احتياجات الاتصال بكفاءة - نظام مرن يسمح بتوسيع الخطوط حسب الحاجة - خاصية التحويل التلقائي بين الخطوط لتحسين إدارة المكالمات. - تصميم مدمج وأنيق يناسب جميع بيئات العمل ارفع مستوى اتصالات شركتك مع سنترال Pabx 108 وحقق تجربة اتصال احترافية وآمنة #سنترال #Pabx108 #اتصالات_الشركات #إدارة_المكالمات #أون_لاي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سنترال بباكس ثلاثة خطوط للتواصل الفعال
التليفون: 01005069015

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- Al Marj
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/8/2024
رقم الإعلان: 2283338

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