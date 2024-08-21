سنترال داخلي 8 خطوط مذهلة بسعر رائع

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اون لاين تك
|التليفون:
|01026009733
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|العنوان:
|102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/8/2024
|رقم الإعلان:
|2284642
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه