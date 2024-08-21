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سنترال داخلي 8 خطوط مذهلة بسعر رائع

(للبيع)

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مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
احصل الآن على عرض خاص على سنترال داخلي Pabx 📞 بـ 8 خطوط داخلية و3 خطوط خارجية 📞 ✔️ تواصل سهل وسريع بين الأقسام ✔️ تحكم كامل في الاتصالات الداخلية والخارجية ✔️ سهولة التركيب والاستخدام مثالي للمكاتب والشركات التي تسعى لتعزيز كفاءة التواصل الداخلي لا تفوت الفرصة اطلبه الآن وحقق نقلة نوعية في نظام الاتصالات الخاص بك متوافر في شركة #اون_لاين_تك #On_Line_Tech ‏ولمعرفة كافة عروضنا وخدماتنا زوروا موقعنا ‏Call us now: 01026009733 - 01111306275 - 01019717419 ‏Email: [email protected] ‏W
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اون لاين تك
التليفون: 01026009733

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/8/2024
رقم الإعلان: 2284642

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: سنترال Pabx 108 لتحسين اتصالات شركتك - في القاهرة مصر

سنترال Pabx 108 لتحسين اتصالات شركتك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مواصفات سنترال Pabx 108 لتحسين اتصالات شركتك 📢 يقدم لك سنترال Pabx 108 الحل المثالي لتحسين .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

21/8/2024
صورة الاعلان: تركيب سنترالات داخلية احترافية - في القاهرة مصر

تركيب سنترالات داخلية احترافية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تركيب وصيانة السنترالات الداخلية نوفر لك أفضل خدمات تركيب وصيانة السنترالات الداخلية لضمان تواصل فع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

19/8/2024
صورة الاعلان: سنترالات داخلية للمنازل والمكاتب - في القاهرة مصر

سنترالات داخلية للمنازل والمكاتب

(للبيع)

- في القاهرة مصر

سنترالات داخلية لتحسين الاتصالات من أون لاين تك اجعل اتصالات شركتك أكثر فعالية وكفاءة مع سنترالات د.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

20/7/2024
صورة الاعلان: تركيب سنترالات داخلية للشركات والمكاتب - في القاهرة مصر

تركيب سنترالات داخلية للشركات والمكاتب

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تركيب سنترالات داخلية للشركات والمكاتب من أون لاين تك نوفر لك حلولًا متقدمة لتركيب سنترالات داخلية .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

24/6/2024
صورة الاعلان: أفضل نظام كول سنتر- شركة أون لاين تك - في القاهرة مصر

أفضل نظام كول سنتر- شركة أون لاين تك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اكتشف أفضل نظام كول سنتر من أون لاين تك! مع نظام الكول سنتر المتطور من أون لاين تك يمكنك تحسين خدمة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

12/6/2024
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