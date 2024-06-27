سنترالات ip للشركات الكبيرة والصغيرة

اليك من شركتنا الحل الامثل للمكالمات الصوتية باستخدام شبكات الانترنت بدلا من خط الهاتف الارضي القديم مجموعة سنترال IP مميزات مجموعة سنترال IP: 1-انخفاض فواتير المكالمات فهو لا يحتاج سوي شبكة انترنت 2- الاتصال باي مكان في العالم باقل تكلفة 3- جودة الصوت عالية جدا جدا 4- يمكن من خلاله ربط الفروع ببعضها البعض 5- صدور تقارير مفصلة عن مكالمات كل موظف 6- يدعم خاصية انتظار المكالمات 7- امكانية تحويل المكالمات 8- الطلب السريع 9- عمل اقسام داخلية فروعنا الرياض جدة خميس مشيط