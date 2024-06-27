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سنترالات ip للشركات الكبيرة والصغيرة

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السعودية (عسير) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: سنترالات ip للشركات الكبيرة والصغيرة - في عسير السعودية

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اليك من شركتنا الحل الامثل للمكالمات الصوتية باستخدام شبكات الانترنت بدلا من خط الهاتف الارضي القديم مجموعة سنترال IP مميزات مجموعة سنترال IP: 1-انخفاض فواتير المكالمات فهو لا يحتاج سوي شبكة انترنت 2- الاتصال باي مكان في العالم باقل تكلفة 3- جودة الصوت عالية جدا جدا 4- يمكن من خلاله ربط الفروع ببعضها البعض 5- صدور تقارير مفصلة عن مكالمات كل موظف 6- يدعم خاصية انتظار المكالمات 7- امكانية تحويل المكالمات 8- الطلب السريع 9- عمل اقسام داخلية فروعنا الرياض جدة خميس مشيط
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: momen
التليفون: 0535301349

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - خميس مشيط
عسير -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 27/6/2024
رقم الإعلان: 2274835

اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: رافعات شوكية للايجار سيزرلفت للايجار مانلفت للايجار

رافعات شوكية للايجار سيزرلفت للايجار مانلفت للايجار

(للإيجار)

هل تبحث عن معدات ثقيلة للإيجار في الرياض؟ نحن هنا لخدمتك! نقدم مجموعة متنوعة من رافعات الهيدروليك وس.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

600 ريال

27/6/2024
صورة الاعلان: رافعات شوكية للايجار سيزرلفت للايجار مانلفت للايجار

رافعات شوكية للايجار سيزرلفت للايجار مانلفت للايجار

(للإيجار)

هل تبحث عن معدات ثقيلة للإيجار في الرياض؟ نحن هنا لخدمتك! نقدم مجموعة متنوعة من رافعات الهيدروليك وس.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

600 ريال

27/6/2024
صورة الاعلان: أروم العالمية للمفروشات

أروم العالمية للمفروشات

(للبيع)

أروم العالمية للمفروشات اروم متجرك المثالي لغرفة نومك نقدم تجربة حديثة وسهلة للعملاء توفر مجموعة وا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

27/6/2024
صورة الاعلان: مطلوب محاسب حديث تخرج

مطلوب محاسب حديث تخرج

(فرصة عمل)

اعلان_توظيف محاسبين حديث التخرج شركة مقاولات كبري بالسعودية - مقر العمل الرياض محاسبين المتطلبات :- .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

26/6/2024
صورة الاعلان: إنشاء تطبيقات – مع شركة تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART

إنشاء تطبيقات – مع شركة تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART

(للبيع)

•إنشاء تطبيقات باستخدام أحدث أدوات التصميم والبرمجة العالمية . •إنشاء تطبيقات مع شركة تك سوفت للحل.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

26/6/2024
صورة الاعلان: إنشاء تطبيقات – مع شركة تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART

إنشاء تطبيقات – مع شركة تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART

(للبيع)

•إنشاء تطبيقات باستخدام أحدث أدوات التصميم والبرمجة العالمية . •إنشاء تطبيقات مع شركة تك سوفت للحل.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

26/6/2024
صورة الاعلان: بوابة دخول وخروج الافراد الترنستيل للنوادي والشركات تنظيم وأمان حركة الأفرا

بوابة دخول وخروج الافراد الترنستيل للنوادي والشركات تنظيم وأمان حركة الأفرا

(للبيع)

بوابة مرور الافراد الترنستيل المقدمة من شركة طيف الالماس التجارية التي لاغني عنها في الاماكن المختلف.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

26/6/2024
صورة الاعلان: تاشيرات للتنازل للسعودية

تاشيرات للتنازل للسعودية

(للبيع)

خليك مع رقم (1) وانت توصل وتحقق حلمك للسفر🇸🇦🇸🇦🇸🇦 تاش.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

22/6/2024
صورة الاعلان: مقاول هناقر و متسودعات

مقاول هناقر و متسودعات

(طلب عمل)

مؤسسة اركان الدرة للمقاولات العامة تصميم وانشاء : الهناقر والمستودعات والحضائر و الاسواق التجاريه .
العنوان:

مكة - السعودية

500 ريال

22/6/2024
صورة الاعلان: جهاز تفايش الحقائب

جهاز تفايش الحقائب

(للبيع)

يعمل جهاز فحص الحقائب عن طريق الأشعه السينية التى تتخلل الحقيبه فتظهر ما بداخلها على الشاشة التى يتا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

22/6/2024
صورة الاعلان: شاشات تفاعلية جديدة للبيع

شاشات تفاعلية جديدة للبيع

(للبيع)

نتشرف بتقديم حزمة متنوعة من الشاشات التفاعلية تصلح للأغراض المختلفة مثل الدعايا والإعلان أو التعليم .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

20/6/2024
صورة الاعلان: شاشات تفاعلية جديدة للبيع

شاشات تفاعلية جديدة للبيع

(للبيع)

نتشرف بتقديم حزمة متنوعة من الشاشات التفاعلية تصلح للأغراض المختلفة مثل الدعايا والإعلان أو التعليم .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

20/6/2024
صورة الاعلان: طابعه الكروت البلاستيكية

طابعه الكروت البلاستيكية

(للبيع)

طابعات الكروت البلاستيكية نوعين طابعه كروت وجه واحد وطابعة كروت بلاستيكية وجهين ياتى مع طابعة الك.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

19/6/2024
صورة الاعلان: اجهزة فحص السيارات

اجهزة فحص السيارات

(للبيع)

توريد وتركيب شاشات العرض التفاعلية لعرض الإعلانات وعرض المنتجات والدورات نقدم حلولًا متكاملة لتوريد .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

19/6/2024
صورة الاعلان: فيلا للبيع صبيا نخلان روضة نخلان صبياء

فيلا للبيع صبيا نخلان روضة نخلان صبياء

(للبيع)

فيـلا للبيع روضة نخلان بصبيا تلييس كامل داخلي و خارجي مكتمل وديكور داخلي جبس الاسقف وفتحات الاضاءة ا.
العنوان:

جازان - السعودية
القسم: 

680,000 ريال

18/6/2024
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