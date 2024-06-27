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سنترالات ip للشركات الكبيرة والصغيرة
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
| اليك من شركتنا الحل الامثل للمكالمات الصوتية باستخدام شبكات الانترنت بدلا من خط الهاتف الارضي القديم مجموعة سنترال IP مميزات مجموعة سنترال IP: 1-انخفاض فواتير المكالمات فهو لا يحتاج سوي شبكة انترنت 2- الاتصال باي مكان في العالم باقل تكلفة 3- جودة الصوت عالية جدا جدا 4- يمكن من خلاله ربط الفروع ببعضها البعض 5- صدور تقارير مفصلة عن مكالمات كل موظف 6- يدعم خاصية انتظار المكالمات 7- امكانية تحويل المكالمات 8- الطلب السريع 9- عمل اقسام داخلية فروعنا الرياض جدة خميس مشيط
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|momen
|التليفون:
|0535301349
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|العنوان:
|- خميس مشيط
عسير - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|27/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274835
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