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سنترالات داخلية للمنازل والمكاتب
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|سنترالات داخلية لتحسين الاتصالات من أون لاين تك اجعل اتصالات شركتك أكثر فعالية وكفاءة مع سنترالات داخلية متقدمة من أون لاين تك نقدم لك أحدث التقنيات التي تضمن لك اتصالاً سلساً ومنظماً بين جميع أقسام الشركة 🔹 إدارة المكالمات بسهولة 🔹 تقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية 🔹 توافق مع الأنظمة الحالية ابدأ الآن واستفد من أفضل حلول الاتصالات الداخلية لشركتك. 📞✨ #سنترالات_داخلية #تحسين_الاتصالات #أون_لاين_تك #تكنولوجيا_الاتصالات متوافر في شركة #اون_لاين_تك #On_Line_Tech ولمعرفة كافة عروضنا وخدماتنا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اون لاين تك
|التليفون:
|01026009733
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|العنوان:
|102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277814
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