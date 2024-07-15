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سماعات سقف ساقط ماركة TOA اليابانية
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|سماعات سقف ساقط ماركة TOA اليابانية بالمواصفات الاتية سماعات سقف ساقط السماعه تشتغل في 100 فولت ( 6 , 3 , 1) وات تشتغل في 70 فولت ( 3 , 1.5 , 0.5 ) وات توجد سماعات fire dome للتواصل والاستفسارات : مروة على 01275620290
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|marwa
|التليفون:
|01275620290
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|العنوان:
|15 makram ebaid- cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|19,555 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277184
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