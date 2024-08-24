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سعر الليموزين من مطار القاهرة الدولى
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|سعر ليموزين مطار القاهرة خدمة الليموزين والتاكسى من مطار القاهرة Limousine and taxi service from Cairo Airport بالتالى رحلة الراحة والأناقة: خدمة الليموزين والتاكسي من مطار القاهرة مع وصولك إلى مطار القاهرة الدولي،لذلك يفتح أمامك عالم من الخيارات للتنقل براحة وأناقة. للتواصل :01099552706 زوزو موقعنا:/
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة تورست كار
|التليفون:
|01099552706
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|العنوان:
|12ش الحجاز ميدان المحكمه -مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283854
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22/8/2024
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22/8/2024
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22/8/2024
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22/8/2024
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22/8/2024
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