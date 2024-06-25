أضف إعلانك مجاناً

ستاند اكس باننر –X-Banner Stand

(فرص)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ستاند اكس باننر –X-Banner Stand - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

الآن من شركة عين جرافيك طباعة ستاند عرض للإعلان عن منتجاتك بشكل مميز ستاند اكس باننر شامل الطباعة 60X160 بسعر 750 جنيها ستاند اكس باننر شامل الطباعة 80X180 بسعر 900 جنيها لدينا تصميم وتنفيذ جميع المطبوعات، طباعة كروت شخصية، طباعة بوسترات، ستاندات اكس بانر، طباعة مينيوهات، تصميم لوجوهات، طباعة ديجيتال وأوفست، تصميم واستضافة مواقع الأنترنت.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عين جرافيك –Ain graphic
التليفون: 01001170113

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 10 ج – ميدان ابن سندر، مصر الجديدة – القاهرة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 750 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/6/2024
رقم الإعلان: 2274623

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: طباعة علبة كروت شخصية بـ 120 جنيه فقط - في القاهرة مصر

طباعة علبة كروت شخصية بـ 120 جنيه فقط

(فرص)

- في القاهرة مصر

الآن من شركة عين جرافيك طباعة علبة كروت شخصية 100 كارت وجه واحد: 120 جنيه للعلبة، ووجهين: 150 جنيه ل.
العنوان:

القاهرة - مصر

120 جنيه

25/6/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
الأكثر
إرسالا
الأكثر
مشاهدة
أحدث
الإعلانات