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ساعة جيب جوفيل قديمة
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|ساعة جيب سويسرية اصلي من ماركة جوفيال مستعمل و قديمه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تامر سعيد
|التليفون:
|٠١٠٢٢٩٤٨٩١١
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|العنوان:
|الحي ١٦- الشيخ زايد
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277011
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