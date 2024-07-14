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ساعة جيب جوفيل قديمة

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ساعة جيب جوفيل قديمة - في 6 أكتوبر مصر

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ساعة جيب سويسرية اصلي من ماركة جوفيال مستعمل و قديمه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تامر سعيد
التليفون: ٠١٠٢٢٩٤٨٩١١

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الحي ١٦- الشيخ زايد
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/7/2024
رقم الإعلان: 2277011

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اماكن تصنيع ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم )

اماكن تصنيع ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

اماكن تصنيع ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلام.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/7/2024
صورة الاعلان: شقه بجاردن استلام فوري في التجمع الخامس بمساحة 157+51محديقة

شقه بجاردن استلام فوري في التجمع الخامس بمساحة 157+51محديقة

(للبيع)

شقه بجاردن استلام فوري في التجمع الخامس بمساحة 157+51محديقة تقسيمة داخلية مميزة (3غرف + 3حمام +مطب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

18,400,000 جنيه

14/7/2024
صورة الاعلان: مطلوب اخصائيات جلدية

مطلوب اخصائيات جلدية

(فرصة عمل)

مطلوب شركة طبية بمدينة الباحة #اخصائيات_جلديةو_تجميل خبرة سنتين بعد الماستر وجود تصنيف هيئة سعودى .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

14/7/2024
صورة الاعلان: استئجار ليموزين كيا كرنفال من الدولي كار

استئجار ليموزين كيا كرنفال من الدولي كار

(للإيجار)

استئجار ليموزين كيا كرنفال من الدولي كار سيارة كيا كرنفال تُعتبر واحدة من أكثر السيارات الفاخرة وال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

14/7/2024
صورة الاعلان: ايجارنقل سياحي من الدولي كار/ استاجر تويوتا هايس بافضل الاسعار

ايجارنقل سياحي من الدولي كار/ استاجر تويوتا هايس بافضل الاسعار

(للإيجار)

ايجارنقل سياحي من الدولي كار/ استاجر تويوتا هايس بافضل الاسعار تأجير تويوتا هايس للرحلات السياحيةهو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

14/7/2024
صورة الاعلان: فواصل حمامات و لوكرز hpl

فواصل حمامات و لوكرز hpl

(للبيع)

الكومباكت hpl يستخدم فى عمل قواطيع -فواصل الحمامات -أقرص الترابيزات -ابواب الحمامات -الدواليب -أقر.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

14/7/2024
صورة الاعلان: ارض 405 م بالحى المتميز ببدر

ارض 405 م بالحى المتميز ببدر

(للبيع)

لقطة على حديقة بالحى المتميز الثالث ببدر 405 م مبنى البدروم والسور وعمدان الاول خالصة الثمن مطلوب .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

5,000,000 جنيه

14/7/2024
صورة الاعلان: قرص و ترابيزات كومباكت hpl

قرص و ترابيزات كومباكت hpl

(للبيع)

قرص و ترابيزات كومباكت hpl قرص ترابيزات كومباكت hpl خامة صيني و هندى و فرنساوى و متاح تقطيع cnc شركة.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

14/7/2024
صورة الاعلان: مدير اغذيه ومشروبات

مدير اغذيه ومشروبات

(فرصة عمل)

مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدي منتجع سياحي في السعوديه بالمدينه المنوره مدير اغنيه ومشروبات شرط خبره .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3 ريال

14/7/2024
صورة الاعلان: مقابر للبيع 6اكتوبر

مقابر للبيع 6اكتوبر

(للبيع)

مدفن جديد للبيع بمقابر 6اكتوبر - مساحة 40متر - موقع متميز - بناء حديث - سملات مسلح - امن وحراسة - رخ.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

800,000 جنيه

14/7/2024
صورة الاعلان: طاولات مكتب فرش مكاتب وشركات

طاولات مكتب فرش مكاتب وشركات

(للبيع)

اثاث مكتبي بالمهندسين ارخص اسعار كراسي مكتب فرش مكاتب وشركات لو بتدور على اثاث مكتبي راقى مكاتب وكر.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

13/7/2024
صورة الاعلان: مطلوب سباكين لشركة في السعودية

مطلوب سباكين لشركة في السعودية

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل بكبري شركات المقاولات #بالسعودية #الرياض #سباكين - خبرة لا تقل عن 5 سنوات في أعمال السبا.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 ريال

13/7/2024
صورة الاعلان: فيلا للإيجار مفروشة كينج مريوط طريق برج العرب قرية

فيلا للإيجار مفروشة كينج مريوط طريق برج العرب قرية

(للإيجار)

يلا للإيجار مفروشة كينج مريوط طريق برج العرب قرية دوبلكس 4 حجرات نوم مع 3 دورات مياه, رسبشن 2 قطعه .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

20,000 جنيه

13/7/2024
صورة الاعلان: أنظمة إنتركم للمنازل والمكاتب

أنظمة إنتركم للمنازل والمكاتب

(للبيع)

أنظمة إنتركم للمنازل والمكاتب من أون لاين تك تقدم لك أون لاين تك أنظمة إنتركم متطورة للمنازل والمكا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

13/7/2024
صورة الاعلان: بيع الواح كوريان كورى مستورد شركة ايجي ستون

بيع الواح كوريان كورى مستورد شركة ايجي ستون

(للبيع)

بيع الواح كوريان كورى مستورد شركة ايجي ستون لبيع جميع الوان الكوريان الكورى ماركة Hanex – tristone ش.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

13/7/2024
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