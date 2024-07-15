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سارع بامتلاك فيلتك الان في منطقة الشامخة
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|الفيلا عبارة عن طابق ارضي, وطابق اول و طابق روف: *الطابق الارضى:-مجلس-غرفة معيشة-غرفة طعام/جلوس-مطبخ-غرفة خادمة *الطابق الاول:-4 غرف نوم-صالة-بلكونة-مطبخ صغير -المساحة:5,604 قدم مربع -الرقم المرجعي:VH983571 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:54404 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|الشامخه- الشامخه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277072
*هذه الفيلا مكونة من : - 11 غرفة ماستر مريحة - مطبخ مجهز - 11 حمام كبير - ملاحق خارجية - جاكوزي * ا.
15/7/2024
تتكون الفيلا من :- • 8 غرف نوم . • 8 حمامات . • منطقة معيشة وطعام • قاعات كبيرة. • أربعة مداخل. • م.
15/7/2024
*مجمع 5 فلل اول ساكن مكون: -11 شقه( 3 غرف نوم وصالة) -3 شقق(غرفتين نوم وصالة) *المميزات: -غرفة حارس.
15/7/2024
فيلا تجارية مستخدمة كعيادة طبية،مكونة من 4 طوابق(بدروم+3طوابق)،تشمل 15عيادة،3غرف علاج،غرفتي عمليات،غ.
15/7/2024
فيلا مكونه من : - تشطيب ديلوكس - موقع مميز على زاويه - 6 غرف ماستر - مجلس رجال - مجلس حريمي - صالا.
15/7/2024
مجمع 16 فلل علي قطعتين أرض: كل فيلا مكونة من: *الطابق الأرضي:-مجلس رئيسي-غرفة جلوس-غرفة عائلة-غرفة.
13/7/2024
*تتكون الفيلا: *طابق سرداب: -غرفة سائق -مواقف -مطبخ كبير -غرفة *طابق الارضي: -صالة/2مجلس -2غرف ماس.
13/7/2024
*تتكون الفيلا: *طابق سرداب: -غرفة سائق -مواقف -مطبخ كبير -غرفة *طابق الارضي: -صالة/2مجلس -2غرف ماس.
13/7/2024
*تتكون الفيلا من: -7 شقق كل شقة تحتوي علي: -(3 غرف نوم - صالة) -مساحة الارض:6,400 قدم مربع -الرقم ا.
13/7/2024
*تتكون الفيلا من: -7 شقق كل شقة تحتوي علي: -(3 غرف نوم - صالة) -مساحة الارض:6,400 قدم مربع -الرقم ا.
13/7/2024
تتكون الفيلا من : 7 شقق كل شقة تحتوي: (3 غرف نوم - صالة) مساحة الارض:6,400 قدم مربع الرقم المرجعي:.
13/7/2024
*تتكون الفيلا: -8 غرف نوم ماستر -مجلسين مع مغاسل وحمام -مطبخين - صالة واسعه -غرفة طعام -حوش واسع -م.
13/7/2024
*تتكون الفيلا: -8 غرف نوم ماستر -مجلسين مع مغاسل وحمام -مطبخين - صالة واسعه -غرفة طعام -حوش واسع -م.
13/7/2024
* فيلا بالريف عبارة عن: - 4 غرف - 4 حمامات - مطبخ - مجلس - صاله - حديقة - حوش - مدخل خاص بالحو.
13/7/2024
الفيلا تتكون من: -11 غرف ماستر -مجلس حريمى -مجلس رجالي -صالة جلوس -صالة طعام -جاكوزي -ساونا -غر.
13/7/2024
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