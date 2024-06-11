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رينو لوجان 2019 للبيع
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|سيارة رينو موديل 2019 – الفئة الثانية – 1600 سى سى – فبريكا – اول مالك – استهلاك 72000 كيلو متر – ضمان التوكيل مختوم كل دورات الصيانة بأختام التوكيل - رخصة السيارة صالحة لمدة سنتين ونصف - اللون نبيتى ميتالك – اتوماتيك – زجاج ومريات كهرباء – اقتصادية جدا فى البنزين .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد
|التليفون:
|01097793380
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|العنوان:
|القاهرة - عمار ات السعودية - شارع البنك الاهلى- حدائق القبة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|650,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273186
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