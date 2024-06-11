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رينو لوجان 2019 للبيع

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: رينو لوجان 2019 للبيع - في القاهرة مصر

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سيارة رينو موديل 2019 – الفئة الثانية – 1600 سى سى – فبريكا – اول مالك – استهلاك 72000 كيلو متر – ضمان التوكيل مختوم كل دورات الصيانة بأختام التوكيل - رخصة السيارة صالحة لمدة سنتين ونصف - اللون نبيتى ميتالك – اتوماتيك – زجاج ومريات كهرباء – اقتصادية جدا فى البنزين .
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد
التليفون: 01097793380

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: القاهرة - عمار ات السعودية - شارع البنك الاهلى- حدائق القبة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 650,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/6/2024
رقم الإعلان: 2273186

اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة 95 م بالسكندرية سيدى بشر

شقة 95 م بالسكندرية سيدى بشر

(للبيع)

شقة ٩٥ متر عدد ٢ غرفة و ١ حمام و ١ مطبخ و ١ صالة وريسبشن كبير غا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000,000 جنيه

11/6/2024
صورة الاعلان: شاشات للبيع رسيفر داخلي جديدة

شاشات للبيع رسيفر داخلي جديدة

(للبيع)

شاشات تلفزيون 32 بوصة جـديـدة زيـرو بـ قفل المصـنع - رسيـفر داخـلي - معاها حامل حائط هدية - ضـمـان 3.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/6/2024
صورة الاعلان: شاشات تلفزيون 32 بوصة رسيفر داخلي جديدة

شاشات تلفزيون 32 بوصة رسيفر داخلي جديدة

(للبيع)

شاشات تلفزيون 32 بوصة جـديـدة زيـرو بـ قفل المصـنع - رسيـفر داخـلي - معاها حامل حائط هدية - ضـمـان 3.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

11/6/2024
صورة الاعلان: شقة للبيع مدينة نصر (الواحة)

شقة للبيع مدينة نصر (الواحة)

(للبيع)

شقة م ١١٥ فى مدينة نصر الحى العاشر حى الواحة عمارات فوزى السيد عمارات التوفيقية عل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000,000 جنيه

11/6/2024
صورة الاعلان: ايجار هاي اس من ليموزين نصار

ايجار هاي اس من ليموزين نصار

(للإيجار)

أجر تويوتا هاي اس موديل حديث لخدمات المطار.ليموزين نصار 01119920103 كما ان تويوتا هاي اس حاجة انيقة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

10/6/2024
صورة الاعلان: ايجار سيارات الدفع الرباعي 4*4 بأفضل الاسعار

ايجار سيارات الدفع الرباعي 4*4 بأفضل الاسعار

(للإيجار)

افضل اسعار ليموزين تعتبر تويوتا لاند كروزر واحدة من أشهر السيارات الرباعية الدفع في العالم، وتمتاز ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

10/6/2024
صورة الاعلان: تركيب شبكات داخلية للمكاتب والشركات

تركيب شبكات داخلية للمكاتب والشركات

(للبيع)

احصل على أفضل خدمات تركيب الشبكات الداخلية مع شركة أون لاين تك سواء كنت تبني منزلاً جديداً أو ترغب.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

10/6/2024
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم فنادق

موديلات يونيفورم فنادق

(للبيع)

موديلات يونيفورم فنادق01200561116 نصنع يونيفورم الفنادق والقرى السياحية الذى يعطى مظهر خاص ومميز.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/6/2024
صورة الاعلان: تفصيل يونيفورم حضانه

تفصيل يونيفورم حضانه

(للبيع)

تفصيل يونيفورم حضانه01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفيذ .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/6/2024
صورة الاعلان: ايجار اتوبيس 50 راكب للرحلات داخل وخارج القاهرة من الدولي كار في مصر وايضا

ايجار اتوبيس 50 راكب للرحلات داخل وخارج القاهرة من الدولي كار في مصر وايضا

(للإيجار)

ايجار اتوبيس 50 راكب للرحلات داخل وخارج القاهرة من الدولي كار في مصر وايضا جميع خدمات النقل لسياحي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

10/6/2024
صورة الاعلان: استئجار ليموزين كيا كرنفال من الدولي كار01070534881

استئجار ليموزين كيا كرنفال من الدولي كار01070534881

(للإيجار)

استئجار ليموزين كيا كرنفال من الدولي كار سيارة كيا كرنفال تُعتبر واحدة من أكثر السيارات الفاخرة وال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

10/6/2024
صورة الاعلان: ايجار اتوبيس 50 راكب للرحلات داخل وخارج القاهرة من الدولي كار في مصر

ايجار اتوبيس 50 راكب للرحلات داخل وخارج القاهرة من الدولي كار في مصر

(للإيجار)

ايجار اتوبيس 50 راكب للرحلات داخل وخارج القاهرة من الدولي كار في مصر وايضا جميع خدمات النقل لسياحي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

10/6/2024
صورة الاعلان: إدارة مبيعاتك بذكاء مع أجهزة الكاشير المتطورة

إدارة مبيعاتك بذكاء مع أجهزة الكاشير المتطورة

(للبيع)

سهل عمليات البيع مع أجهزة الكاشير المتطورة من أون لاين تك تقدم لك أون لاين تك أحدث أجهزة الكاشير ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

10/6/2024
صورة الاعلان: استئجار افضل ليموزين

استئجار افضل ليموزين

(للإيجار)

خدمات ليموزين بداية عندما تفكر في السفر في مصر بأسلوب الرفاهية والفخامة، فإن استئجار أفضل ليموزين يم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

10/6/2024
صورة الاعلان: ليموزين مرسيدس.Mercedes limousine

ليموزين مرسيدس.Mercedes limousine

(للإيجار)

ايجار سيارة ليموزين مرسيدس |+201101555356 تعد سيارات مرسيدس من أبرز العلامات التجارية المعروفة بالرف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

10/6/2024
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