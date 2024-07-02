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روافع شوكية للايجار فوركلفت من 2طن إلى 16طن Forklifts for rent في تبوك

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: روافع شوكية للايجار فوركلفت من 2طن إلى 16طن Forklifts for rent في تبوك - في تبوك السعودية

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للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابو جرهم
التليفون: 577613129

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العنوان: - حي الخليج
تبوك -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 600 ريال
تاريخ الإعلان: 3/7/2024
رقم الإعلان: 2275667

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صورة الاعلان: سيزرلفت للايجار من 4متر إلى 18متر Scissor lift for rent في تبوك - في تبوك السعودية

سيزرلفت للايجار من 4متر إلى 18متر Scissor lift for rent في تبوك

(للإيجار)

- في تبوك السعودية

روافع مقصية للايجار رافعات مقصية للايجار كهرباء ديزل للايجار تحميل وتنزيل العمل فوركلفت للايجار روا.
العنوان:

تبوك - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

2/7/2024
صورة الاعلان: #سيزرلفت للايجار #مانلفت للايجار #فوركلفت للايجار #تليهندر للايجار - في تبوك السعودية

#سيزرلفت للايجار #مانلفت للايجار #فوركلفت للايجار #تليهندر للايجار

(للإيجار)

- في تبوك السعودية

روافع مقصية للايجار رافعات مقصية للايجار كهرباء ديزل للايجار تحميل وتنزيل العمل فوركلفت للايجار روا.
العنوان:

تبوك - السعودية
القسم: 

600 ريال

1/7/2024
صورة الاعلان: سيزرلفت للايجار مانلفت للايجار فوركلفت للايجار كرينات للايجار - في تبوك السعودية

سيزرلفت للايجار مانلفت للايجار فوركلفت للايجار كرينات للايجار

(للإيجار)

- في تبوك السعودية

رافعات شوكية للايجار في تبوك رافعة شوكية للايجار في تبوك رافعه للايجار في تبوك forklift for rent in .
العنوان:

تبوك - السعودية
القسم: 

1,500 ريال

1/7/2024
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