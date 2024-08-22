رسيفر iptv بي إن سبورت و نتفلكس و شاهد و فاتح جميع القنوات المشفرة مجاناً

#رسيفر_HD فاتح جميع القنوات المشفرة مجاناً بدون ما تدفع أي إشتراكات شهرياً و بيشتغل بدون طبق دش - و عليه مكتبة أفلام و مسلسلات حديثة بدون إعلانات - و الدوري الإنجليزي و كأس العالم 💪🏆 مواصفـات الجهاز : #رسيفر : مُعالج صن بلص 1506tv الجديد المتطور . #رسيفر : فلاش 4 ميجا . #رسيفر : رامات 512 . #رسيفر : مستورد بالكامل وتقفيل A1 . #رسيفر : به إمكانية إتصال الـ WIFI و توصيلة بالإنترنت . #رسيفر : به مدخل USB . #رسيفر : به مدخل AV للتشغيل ع التلفزيونات القديمة . #رسيفر : به مخرج - HDMI بتقنية FULLHD