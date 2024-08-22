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رسيفر iptv بي إن سبورت و نتفلكس و شاهد و فاتح جميع القنوات المشفرة مجاناً

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: رسيفر iptv بي إن سبورت و نتفلكس و شاهد و فاتح جميع القنوات المشفرة مجاناً - في الجيزة مصر

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#رسيفر_HD فاتح جميع القنوات المشفرة مجاناً بدون ما تدفع أي إشتراكات شهرياً و بيشتغل بدون طبق دش - و عليه مكتبة أفلام و مسلسلات حديثة بدون إعلانات - و الدوري الإنجليزي و كأس العالم 💪🏆 مواصفـات الجهاز : #رسيفر : مُعالج صن بلص 1506tv الجديد المتطور . #رسيفر : فلاش 4 ميجا . #رسيفر : رامات 512 . #رسيفر : مستورد بالكامل وتقفيل A1 . #رسيفر : به إمكانية إتصال الـ WIFI و توصيلة بالإنترنت . #رسيفر : به مدخل USB . #رسيفر : به مدخل AV للتشغيل ع التلفزيونات القديمة . #رسيفر : به مخرج - HDMI بتقنية FULLHD
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Bianca Store
التليفون: 01005315009

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العنوان: الجيزة- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/8/2024
رقم الإعلان: 2283553

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شاشة تلفزيون 32 بوصة IPS جديدة

شاشة تلفزيون 32 بوصة IPS جديدة

(للبيع)

#شاشات_تلفزيون 32 بوصة بـ بانل IPS - نـورمـال - جـديـدة زيـرو - بـ قـفـل المصـنع - بالضـمان . #شاشا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/8/2024
صورة الاعلان: هيونداي للايجار اتش وان المطار 01119920103

هيونداي للايجار اتش وان المطار 01119920103

(للإيجار)

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/8/2024
صورة الاعلان: اسعار تورست للنقل السياحي

اسعار تورست للنقل السياحي

(للإيجار)

تورست للنقل السياحي تمتع هذا الطراز بمحرك قوي يضفي أداءً استثنائيًا على الطريق. التي يتميز المرسيدس .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

21/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ميني باص تويوتا كو ستر للسياحة

ايجار ميني باص تويوتا كو ستر للسياحة

(للإيجار)

تويوتا كوستر هو الخيار الأمثل للنقل الجماعي بفضل قدرته على استيعاب عدد كبير من الركاب بشكل مريح وآمن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

21/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ميكروباص هايس _ليموزين المطار

ايجار ميكروباص هايس _ليموزين المطار

(للإيجار)

امرني ليموزين المطار, ايجار ليموزين هايس, ايجار ميكروباص هايس, ايجار هايس للمطار, توصيل مطار القاهره.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

21/8/2024
صورة الاعلان: دفع رباعي للتأجير _باجيرو

دفع رباعي للتأجير _باجيرو

(للإيجار)

المطار, امرني ليموزين المطار, توصيل مطار القاهره, حجز ليموزين المطار, خدمة ليموزين المطار, رقم ليموز.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

21/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين مرسيدس القاهرة

ايجار ليموزين مرسيدس القاهرة

(للإيجار)

Tags إيجار سيارات مرسيدس الفاخرة مع سائق, إيجار سيارات مرسيدس للأعراس مع سائق, إيجار سيارة مرسيدس فا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

21/8/2024
صورة الاعلان: ميكروباص للايجار لرحلات الغردقه

ميكروباص للايجار لرحلات الغردقه

(للإيجار)

اتوبيس رحلات للايجار, اتوبيسات رحلات للايجار, اتوبيسات سياحية للايجار, اتوبيسات للايجار بالقاهرة, ات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

21/8/2024
صورة الاعلان: مطلوب لمجمع طبي في الطائف اخصائي طواري

مطلوب لمجمع طبي في الطائف اخصائي طواري

(فرصة عمل)

مطلوب ل-كبرى المستشفيات بمدينة الطائف #اخصائى_طوارئ خبرة سنتين بعد الماستر وجود تصنيف هيئة سعودى تأش.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

21/8/2024
صورة الاعلان: قواطيع حمامات كومباكت شامل التركيب بالاكسسوارات

قواطيع حمامات كومباكت شامل التركيب بالاكسسوارات

(للبيع)

كل ما عليك ان تختار المناسب ليك من اجود انواع الكومباكت hpl ، لانتاج تصميم مثله يتميز بالاتقان والحد.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

21/8/2024
صورة الاعلان: قواطيع حمامات باعلى جودة

قواطيع حمامات باعلى جودة

(للبيع)

قواطيع حمامات باعلى جودة قواطيع حمامات كومباكت باعلى جودة صيني – هندى – فرنساوى 📌شركة ايجي.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

21/8/2024
صورة الاعلان: إيجار مرسيدس E200 الفخمة

إيجار مرسيدس E200 الفخمة

(للإيجار)

اكتشف الفخامة والرفاهية مع مرسيدس E200! الآن يمكنك تأجير هذه السيارة الرائعة والاستمتاع بتجربة قيا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/8/2024
صورة الاعلان: إيجار مرسيدس S450 مع سائق

إيجار مرسيدس S450 مع سائق

(للإيجار)

مرسيدس S450 توفر لك تجربة قيادة لا تُضاهى مع أحدث التقنيات وأعلى مستويات الراحة، بينما يعتني سائقنا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/8/2024
صورة الاعلان: باص شيفروليه للإيجار الجماعي

باص شيفروليه للإيجار الجماعي

(للإيجار)

باصنا مجهز بجميع وسائل الراحة والأمان لضمان تجربة سفر سلسة وآمنة. استفد من خدماتنا المميزة بأسعار تن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/8/2024
صورة الاعلان: إيجار هيونداي H1 للرحلات

إيجار هيونداي H1 للرحلات

(للإيجار)

سيارتنا مجهزة بجميع وسائل الراحة الحديثة، مما يجعلها الخيار الأمثل لأي مغامرة. احجز هيونداي H1 لرحل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/8/2024
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