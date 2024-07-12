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رسيفر بين سبورت نتفلكس شاهد فاتح كل القنوات المشفرة مجاناً

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
رسيفر HD فاتح جميع القنوات المُميزة مجاناً بدون ما تدفع أي إشتراكات شهرياً و بيشتغل بدون طبق دش - و عليه مكتبة أفلام و مسلسلات حديثة بدون إعلانات - و الدوري الإنجليزي و كأس العالم 💪🏆 مواصفـات الجهاز : رسيفر : مُعالج صن بلص 1506tv الجديد المتطور . رسيفر : فلاش 4 ميجا . رسيفر : رامات 512 . رسيفر : مستورد بالكامل وتقفيل A1 . رسيفر : به إمكانية إتصال الـ WIFI و توصيلة بالإنترنت . رسيفر : به مدخل USB . رسيفر : به مدخل AV للتشغيل ع التلفزيونات القديمة . رسيفر : به مخرج - HDMI بتقنية FULLHD 1080 . ر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Bianca Store
التليفون: 01555123331

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العنوان: القاهرة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/7/2024
رقم الإعلان: 2276874

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شاشات 55 بوصة تورنادو العربي سمارت أندرويد 4k UA1400E

شاشات 55 بوصة تورنادو العربي سمارت أندرويد 4k UA1400E

(للبيع)

#شاشات_للبيع 55 بوصة Tornado العربي - UHD 4K - سمارت أندرويد 10.0 - رسيفر داخلي - بانل IPS - فريمليس.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

12/7/2024
صورة الاعلان: مدير تصنيع بالسعودية

مدير تصنيع بالسعودية

(فرصة عمل)

#مطلوب_في_السعودية مدير إدارة التصنيع تفاصيل : ١-ادارة التصنيع في صناعة الأدوات الصحية أو ا.
العنوان:

قنا - مصر

40,000 ريال

12/7/2024
صورة الاعلان: اوشاش كومباكت hpl

اوشاش كومباكت hpl

(للبيع)

صاحب مطعم أو كافيه، بتاسس او تجدد ( الجيم - الفندق - المستشفى - المدرسه) ومحتار في حلول عمليه ومتنا.

1 جنيه

12/7/2024
صورة الاعلان: شركة توريد ملابس فندق

شركة توريد ملابس فندق

(للبيع)

شركة توريد ملابس فندق 01200561116 نصنع يونيفورم الفنادق والقرى السياحية الذى يعطى مظهر خاص ومميز.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/7/2024
صورة الاعلان: صيدلية تمليك مؤجرة ب 6600ج للبيع

صيدلية تمليك مؤجرة ب 6600ج للبيع

(للبيع)

. صيدلية 48م تمليك وحصة بالارض . مؤجرة ب 6600ج وزيادة 10% سنويا . باقى فى عقد الايجار 4 سنوات . ا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

1,200,000 جنيه

12/7/2024
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم مدارس

اسعار يونيفورم مدارس

(للبيع)

اسعار يونيفورم مدارس01003358542 متخصصين فى تصنيع وتوريدات اليونيفورم والزى الموحد للمدارس بجميع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/7/2024
صورة الاعلان: اماكن بيع ملابس خدم

اماكن بيع ملابس خدم

(للبيع)

اماكن بيع ملابس خدم 01003358542 يونيفورم هاوس كيبنج وعمال نظافه المنزل او الفندق يتم تصنيعه من خا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/7/2024
صورة الاعلان: افضل يونيفورم بمصر

افضل يونيفورم بمصر

(للبيع)

افضل يونيفورم بمصر 0100335854 افضل شركات لتصنيع اليونيفورم فى مصر بأعلى جودة ودقة نصنع اليونيفورم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/7/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس جوده زيت الطهى

جهاز قياس جوده زيت الطهى

(للبيع)

الزيت هو مادة الطبخ الأساسية للحياة اليومية ومع التفاعل الفيزيائي والكيميائي أثناء عملية الطهي على د.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

12/7/2024
صورة الاعلان: شركة كوريان – مطابخ كوريان شركة ايجي ستون

شركة كوريان – مطابخ كوريان شركة ايجي ستون

(للبيع)

شركة كوريان – مطابخ كوريان شركة ايجي ستون لتصنيع و تركيب مطابخ الكوريان بديل الرخام الطبيعى شركة اي.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

11/7/2024
صورة الاعلان: محلات بيع ارواب التخرج (شركة 3A لليونيفورم )

محلات بيع ارواب التخرج (شركة 3A لليونيفورم )

(للبيع)

محلات بيع ارواب التخرج (شركة 3A لليونيفورم 01200561116) نهتم بجوده ارواب التخرج وقبعات التخرج ووشا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/7/2024
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم شركات الأمن

اسعار يونيفورم شركات الأمن

(للبيع)

اسعار يونيفورم شركات الأمن في مصر01003358542 يونيفورم امن وشركات الحراسات الخاصة المصصم من شركة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/7/2024
صورة الاعلان: يونيفورم رياض اطفال

يونيفورم رياض اطفال

(للبيع)

يونيفورم رياض اطفال 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفيذ ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/7/2024
صورة الاعلان: مصنع زى تمريض

مصنع زى تمريض

(للبيع)

مصنع زى تمريض 01200561116 – 01003358542 اليونيفورم الطبى له مواصفات خاصة من حيث الخامات والمودي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/7/2024
صورة الاعلان: نظام كول سنتر - أنظمة الكول سنتر المتطورة

نظام كول سنتر - أنظمة الكول سنتر المتطورة

(للبيع)

اكتشف نظام الكول سنتر الشامل من أون لاين تك لتحسين تجربة العملاء وزيادة كفاءة عملياتك 🌟 .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

11/7/2024
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