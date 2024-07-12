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رسيفر بين سبورت نتفلكس شاهد فاتح كل القنوات المشفرة مجاناً
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|رسيفر HD فاتح جميع القنوات المُميزة مجاناً بدون ما تدفع أي إشتراكات شهرياً و بيشتغل بدون طبق دش - و عليه مكتبة أفلام و مسلسلات حديثة بدون إعلانات - و الدوري الإنجليزي و كأس العالم 💪🏆 مواصفـات الجهاز : رسيفر : مُعالج صن بلص 1506tv الجديد المتطور . رسيفر : فلاش 4 ميجا . رسيفر : رامات 512 . رسيفر : مستورد بالكامل وتقفيل A1 . رسيفر : به إمكانية إتصال الـ WIFI و توصيلة بالإنترنت . رسيفر : به مدخل USB . رسيفر : به مدخل AV للتشغيل ع التلفزيونات القديمة . رسيفر : به مخرج - HDMI بتقنية FULLHD 1080 . ر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Bianca Store
|التليفون:
|01555123331
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|العنوان:
|القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276874
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