رسيفر بين سبورت نتفلكس شاهد فاتح كل القنوات المشفرة مجاناً

رسيفر HD فاتح جميع القنوات المُميزة مجاناً بدون ما تدفع أي إشتراكات شهرياً و بيشتغل بدون طبق دش - و عليه مكتبة أفلام و مسلسلات حديثة بدون إعلانات - و الدوري الإنجليزي و كأس العالم 💪🏆 مواصفـات الجهاز : رسيفر : مُعالج صن بلص 1506tv الجديد المتطور . رسيفر : فلاش 4 ميجا . رسيفر : رامات 512 . رسيفر : مستورد بالكامل وتقفيل A1 . رسيفر : به إمكانية إتصال الـ WIFI و توصيلة بالإنترنت . رسيفر : به مدخل USB . رسيفر : به مدخل AV للتشغيل ع التلفزيونات القديمة . رسيفر : به مخرج - HDMI بتقنية FULLHD 1080 . ر