أضف إعلانك مجاناً
رافعات شوكية للايجار سيزرلفت للايجار مانلفت للايجار
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|سيارات قير ديزل ، كهرباء ، كهربائيه رافعات هيدروليكية للايجار في الرياض سيزرلفت للايجار في الرياض سيزرلفتات للايجار في الرياض مانلفتات للايجار في الرياض اوتوماتيك أوتوماتيك معدات ثقيله للايجار شركة لتأجير المعدات الثقيله مؤسسة لتأجير المعدات الثقيله ابو جرهم لتأجير المعدات الثقيله في الرياض للايجار سيزر لفت في الرياض للايجار سيزر لفت في الرياض رافعات شوكية وتلسكوبية للايجار في الرياض #سيزرلفت للايجار في الرياض #الرياض #الرياض سقالات كهرباء للايجار في الرياض #مانلفت للايجار في الرياض
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابو جرهم
|التليفون:
|577613129
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|21/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283455
سيارات قير ديزل ، كهرباء ، كهربائيه رافعات هيدروليكية للايجار في الرياض سيزرلفت للايجار في الرياض .
21/8/2024
سيارات قير ديزل ، كهرباء ، كهربائيه رافعات هيدروليكية للايجار في الرياض سيزرلفت للايجار في الرياض .
21/8/2024
سيارات قير ديزل ، كهرباء ، كهربائيه رافعات هيدروليكية للايجار في الرياض سيزرلفت للايجار في الرياض .
21/8/2024
سيارات قير ديزل ، كهرباء ، كهربائيه رافعات هيدروليكية للايجار في الرياض سيزرلفت للايجار في الرياض .
21/8/2024
سيارات قير ديزل ، كهرباء ، كهربائيه رافعات هيدروليكية للايجار في الرياض سيزرلفت للايجار في الرياض .
21/8/2024
سيارات قير ديزل ، كهرباء ، كهربائيه رافعات هيدروليكية للايجار في الرياض سيزرلفت للايجار في الرياض .
21/8/2024
# تأجير الرافعات في الرياض ## أنواع الروافع المتاحة: 1. روافع مقصية (سيزر لفت): - سيزر لفت 8 متر .
14/8/2024
ابو جرهم لتأجير معدات ثقيلة بالرياض وخارج الرياض بافضل الاسعار متواجدون علي مدار الساعه وباسعار خا.
5/8/2024
معدات ثقيلة للايجار - شركة متخصصة في تأجير المعدات الثقيلة - روافع شوكية للايجار - فوركلفت للايجار -.
5/8/2024
معدات ثقيلة للايجار - شركة متخصصة في تأجير المعدات الثقيلة - روافع شوكية للايجار - فوركلفت للايجار -.
5/8/2024
معدات ثقيلة للايجار - شركة متخصصة في تأجير المعدات الثقيلة - روافع شوكية للايجار - فوركلفت للايجار -.
5/8/2024
🏗 رافعات مقصية ورافعات شوكية للإيجار! ✨ خدمات تأجير متكاملة لجميع مشاريعك: 🔹.
1/8/2024
🏗 رافعات مقصية ورافعات شوكية للإيجار! ✨ خدمات تأجير متكاملة لجميع مشاريعك: 🔹.
31/7/2024
روافع مقصية للايجار رافعات مقصية للايجار كهرباء ديزل للايجار تحميل وتنزيل العمل فوركلفت للايجار روا.
28/7/2024
روافع مقصية للايجار رافعات مقصية للايجار كهرباء ديزل للايجار تحميل وتنزيل العمل فوركلفت للايجار روا.
28/7/2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©
كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.