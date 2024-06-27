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رافعات شوكية للايجار سيزرلفت للايجار مانلفت للايجار

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: رافعات شوكية للايجار سيزرلفت للايجار مانلفت للايجار - في الرياض السعودية

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هل تبحث عن معدات ثقيلة للإيجار في الرياض؟ نحن هنا لخدمتك! نقدم مجموعة متنوعة من رافعات الهيدروليك وسيزر لفتات ومانلفتات ورافعات شوكية للإيجار. 🔩💡 - قير: أوتوماتيك - محرك: ديزل وكهربائي - معدات ثقيلة للإيجار بأسعار مرنة تشمل إيجار يومي، أسبوعي، وشهري. - خدمات النقل متوفرة أيضًا. 🚚🏗 #الرياض #معدات_ثقيلة #إيجار_معدات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابو جرهم
التليفون: +966577613129

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العنوان: الرياض حي الخليج- حي الخليج
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 600 ريال
تاريخ الإعلان: 27/6/2024
رقم الإعلان: 2274792

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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: رافعات شوكية للايجار سيزرلفت للايجار مانلفت للايجار - في الرياض السعودية

رافعات شوكية للايجار سيزرلفت للايجار مانلفت للايجار

(للإيجار)

- في الرياض السعودية

هل تبحث عن معدات ثقيلة للإيجار في الرياض؟ نحن هنا لخدمتك! نقدم مجموعة متنوعة من رافعات الهيدروليك وس.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

600 ريال

27/6/2024
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