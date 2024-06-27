رافعات شوكية للايجار سيزرلفت للايجار مانلفت للايجار

(للإيجار)
|هل تبحث عن معدات ثقيلة للإيجار في الرياض؟ نحن هنا لخدمتك! نقدم مجموعة متنوعة من رافعات الهيدروليك وسيزر لفتات ومانلفتات ورافعات شوكية للإيجار. 🔩💡 - قير: أوتوماتيك - محرك: ديزل وكهربائي - معدات ثقيلة للإيجار بأسعار مرنة تشمل إيجار يومي، أسبوعي، وشهري. - خدمات النقل متوفرة أيضًا. 🚚🏗 #الرياض #معدات_ثقيلة #إيجار_معدات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابو جرهم
|التليفون:
|+966577613129
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|العنوان:
|الرياض حي الخليج- حي الخليج
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600 ريال
|تاريخ الإعلان:
|27/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274791
600 ريال