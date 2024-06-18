راحه وامان في كل الرحلات

عايز تغير جو مع العيلة وتعمل رحلة تفرح قلوبكم؟ 🚐✨ لو بتدور على راحة بالك وسعادتك من أول الطريق، يبقى لازم تجرب الدولي كار. عندنا هتلاقي أحدث العربيات العائلية والميني باصات، مع سواقين محترفين هيضمنولك رحلة مريحة وآمنة. متفكرش كتير واختار الراحة في كل رحلة. اختار الدولي كار. 🌟 📞 للحجز والاستفسار: 01070534881 - 01070534880 زوروا موقعنا: www.aldawlycars.com #الدولي_كار #رحلات_عائلية #ميني_باص #راحة_وأمان #سفر_مريح