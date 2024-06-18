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راحه وامان في كل الرحلات
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|عايز تغير جو مع العيلة وتعمل رحلة تفرح قلوبكم؟ 🚐✨ لو بتدور على راحة بالك وسعادتك من أول الطريق، يبقى لازم تجرب الدولي كار. عندنا هتلاقي أحدث العربيات العائلية والميني باصات، مع سواقين محترفين هيضمنولك رحلة مريحة وآمنة. متفكرش كتير واختار الراحة في كل رحلة. اختار الدولي كار. 🌟 📞 للحجز والاستفسار: 01070534881 - 01070534880 زوروا موقعنا: www.aldawlycars.com #الدولي_كار #رحلات_عائلية #ميني_باص #راحة_وأمان #سفر_مريح
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الدولي ليموزين
|التليفون:
|01070534880
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|العنوان:
|مول الدوحه . العاشر من رمضان- المعادي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273829
ايجار هايس توياتا وكوستر من القاهره لجميع المحافظات وباقل الاسعار جميع انواع السيارات الحديثه باقل ا.
18/6/2024
ايجار هايس توياتا وكوستر من القاهره لجميع المحافظات وباقل الاسعار جميع انواع السيارات الحديثه باقل ا.
18/6/2024
ايجار هايس توياتا وكوستر من القاهره لجميع المحافظات وباقل الاسعار جميع انواع السيارات الحديثه باقل ا.
18/6/2024
ايجار هايس وكوستر وتوصيلات للمطار في القاهره وجميع المحافظات باقل الاسعار للحجز والاستعلام اتصل علي .
18/6/2024
ايجار هايس وكوستر وتوصيلات للمطار في القاهره وجميع المحافظات باقل الاسعار للحجز والاستعلام اتصل علي .
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