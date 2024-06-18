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راحه وامان في كل الرحلات

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: راحه وامان في كل الرحلات - في القاهرة مصر

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عايز تغير جو مع العيلة وتعمل رحلة تفرح قلوبكم؟ 🚐✨ لو بتدور على راحة بالك وسعادتك من أول الطريق، يبقى لازم تجرب الدولي كار. عندنا هتلاقي أحدث العربيات العائلية والميني باصات، مع سواقين محترفين هيضمنولك رحلة مريحة وآمنة. متفكرش كتير واختار الراحة في كل رحلة. اختار الدولي كار. 🌟 📞 للحجز والاستفسار: 01070534881 - 01070534880 زوروا موقعنا: www.aldawlycars.com #الدولي_كار #رحلات_عائلية #ميني_باص #راحة_وأمان #سفر_مريح
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الدولي ليموزين
التليفون: 01070534880

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مول الدوحه . العاشر من رمضان- المعادي
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/6/2024
رقم الإعلان: 2273829

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ايجار تويوتا هايس بارخص الاسعار في مصر - في القاهرة مصر

ايجار تويوتا هايس بارخص الاسعار في مصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار هايس توياتا وكوستر من القاهره لجميع المحافظات وباقل الاسعار جميع انواع السيارات الحديثه باقل ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900 جنيه

18/6/2024
صورة الاعلان: ايجار تويوتا هايس بارخص الاسعار في مصر - في القاهرة مصر

ايجار تويوتا هايس بارخص الاسعار في مصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار هايس توياتا وكوستر من القاهره لجميع المحافظات وباقل الاسعار جميع انواع السيارات الحديثه باقل ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900 جنيه

18/6/2024
صورة الاعلان: ايجار تويوتا هايس بارخص الاسعار في مصر - في القاهرة مصر

ايجار تويوتا هايس بارخص الاسعار في مصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار هايس توياتا وكوستر من القاهره لجميع المحافظات وباقل الاسعار جميع انواع السيارات الحديثه باقل ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900 جنيه

18/6/2024
صورة الاعلان: هيونداي اتش وان 2021 للإيجار بأرخص الاسعار في مضر - في القاهرة مصر

هيونداي اتش وان 2021 للإيجار بأرخص الاسعار في مضر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار هايس وكوستر وتوصيلات للمطار في القاهره وجميع المحافظات باقل الاسعار للحجز والاستعلام اتصل علي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

800 جنيه

18/6/2024
صورة الاعلان: هيونداي اتش وان 2021 للإيجار بأرخص الاسعار في مضر - في القاهرة مصر

هيونداي اتش وان 2021 للإيجار بأرخص الاسعار في مضر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار هايس وكوستر وتوصيلات للمطار في القاهره وجميع المحافظات باقل الاسعار للحجز والاستعلام اتصل علي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

800 جنيه

18/6/2024
صورة الاعلان: تويوتا هايس للايجار في مصر باقل الاسعار - في القاهرة مصر

تويوتا هايس للايجار في مصر باقل الاسعار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

أجر تويوتا هايس من مكه للسياحه واستمتع بخصم 20% يوجد لدينا جميع لانواع السيارات باسعار تنافسيه للح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

18/6/2024
صورة الاعلان: ايجار هيونداي اتش وان بخصم 25% - في القاهرة مصر

ايجار هيونداي اتش وان بخصم 25%

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هيونداي اتش وان للايجار في مصر بخصم 25% أجر من مكه للسياحه واستمتع بارخص الاسعار في مصر للحجز والاس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

18/6/2024
صورة الاعلان: خصومات الصيف من ليموزين نصار - في القاهرة مصر

خصومات الصيف من ليموزين نصار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

مع حلول فصل الصيف، تصبح الحاجة إلى #خدمات نقل سياحي مريحة وموثوقة أكثر أهمية من أي وقت مضى. سواء كنت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/6/2024
صورة الاعلان: 20%خصم علي تويوتا كوستر من ليموزين نصار - في القاهرة مصر

20%خصم علي تويوتا كوستر من ليموزين نصار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استمتع برحلات الصيف مع تويوتا كوستر من ليموزين نصار ليموزين نصار تفخر بتقديم خدمة استئجار تويوتا كوس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/6/2024
صورة الاعلان: ايجار H1من ليموزين نصار - في القاهرة مصر

ايجار H1من ليموزين نصار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تبحث عن سيارة عصرية ومريحة لتنقلاتك العائلية أو لرحلات العمل؟ هل تحتاج إلى سيارة واسعة ومتعددة ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/6/2024
صورة الاعلان: ايجار تويوتا راش 7 راكب - في القاهرة مصر

ايجار تويوتا راش 7 راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تويوتا راش 7 ركاب هل تبحث عن سيارة مريحة وعملية لرحلتك المقبلة؟ تويوتا راش متاحة الآن للإيجار بأسعا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/6/2024
صورة الاعلان: ايجار تويوتا كورولا 2022 - في القاهرة مصر

ايجار تويوتا كورولا 2022

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تويوتا كورولا 2022 هل تبحث عن سيارة موثوقة واقتصادية لتلبية احتياجاتك اليومية؟ إذاً، لا داعي للمزيد .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/6/2024
صورة الاعلان: ايجار هيونداي توسان 2023 - في القاهرة مصر

ايجار هيونداي توسان 2023

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هيونداي توسان 2023 ابحث عن توازن مثالي بين الأناقة والأداء؟ لا داعي للمزيد من البحث! نقدم لك هيونداي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/6/2024
صورة الاعلان: ايجار كيا سبورتاج 2023 - في القاهرة مصر

ايجار كيا سبورتاج 2023

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

كيا سبورتاج 2023 ابحث عن تجربة قيادة مميزة وأداء متميز؟ لا داعي للمزيد من البحث! نقدم لك كيا سبورتاج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/6/2024
صورة الاعلان: ايجار رنج روفر ديفندر 2023 في القاهرة - في القاهرة مصر

ايجار رنج روفر ديفندر 2023 في القاهرة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لاند روفر ديفندر ايجار رنج روفر ديفندر 2023 في القاهرة: تجربة استثنائية للمغامرة والأناقة | +2011015.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

12/6/2024
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