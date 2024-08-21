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راحتك من التنظيف والترتيب اختصاصنا و المصداقية اساس وعنوان لنا
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|راحتك من التنظيف والترتيب اختصاصنا و المصداقية اساس وعنوان لنا لذلك يوفر لكم مكتب سوفت كلين أفضل العاملات للتنظيف و الترتيب بعمل ل 6 ساعات و بكلفة 25 دينار السعر يشمل التوصيل نوفر عاملات اسبوعي و شهري مع مبيت طوال ايام الاسبوع لمعرفة المزيد من معلوماتنا اتصل فينا : 0785407409
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سوفت كلين
|التليفون:
|0785407409
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|العنوان:
|- عمان
عمان - الأردن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|25 دينار
|تاريخ الإعلان:
|24/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283892
لانك موظفة وتعبتي من الشغل ؟ الان عاملتك اليومية عنا ورح تريحك الآن صار فيكِ ترتاحي وتطلبي عاملة تسا.
21/8/2024
لانك موظفة وتعبتي من الشغل ؟ الان عاملتك اليومية عنا ورح تريحك الآن صار فيكِ ترتاحي وتطلبي عاملة تسا.
21/8/2024
اتركي اختيار عاملتك علينا و شوفي الفرق بالتنظيف وعيشي براحة اطلبي عاملتك وعيشي التجربة بالراحة من ا.
20/8/2024
اتركي اختيار عاملتك علينا و شوفي الفرق بالتنظيف وعيشي براحة اطلبي عاملتك وعيشي التجربة بالراحة من ا.
20/8/2024
لراحة بالك من التعب اطلبي عاملة تنظيف و عيشي براحة قد ما حاولتي ما لحقتي ورى الكركبة و التعزيل لانه.
20/8/2024
معنا رح تحسي براحة من تعب التنظيف و الترتيب وتعزيل بيتك وتمتعي بالاجواء وبكل التفاصيل في المنزل او ف.
19/8/2024
معنا رح تحسي براحة من تعب التنظيف و الترتيب وتعزيل بيتك وتمتعي بالاجواء وبكل التفاصيل في المنزل او ف.
19/8/2024
معنا لا تاكلي هم عاملاتنا رح يهتموا ببيتك و بتنظيفه مؤسسة سوفت كلين لخدمات التنظيف التميز والإتقان ه.
18/8/2024
ريحي حالك من التعب و التعزيل بالبيت واطلبي عاملاتنا وجربي والان اطلبي عاملة لتهتم بأمور البيت سوفت ك.
15/8/2024
ريحي حالك من التعب و التعزيل بالبيت واطلبي عاملاتنا وجربي والان اطلبي عاملة لتهتم بأمور البيت سوفت ك.
15/8/2024
نوفر من اجل راحتك عاملات ترتيب و تنظيف بخبرة لارضائك عاملاتنا مدربات ومؤهلات لمختلف الحالات يتوفر ل.
15/8/2024
خلي شغل البيت والتعزيل على عاملاتنا و شوفي الفرق عاملاتنا مدربات ومؤهلات لكافة اعمال التنظيف إطلبي .
14/8/2024
تعبتي و زهقتي من تنظيف البيت؟ جربينا بالتنظيف و احكمي ولان عاملاتنا هم الأفضل والاسرع و الامهر عامل.
14/8/2024
جربي عاملاتنا وشوفي الفرق معنا بسرعة التنظيف لان احنا اسم على مسمى سوفت كلين لخدمات التنظيف و التم.
13/8/2024
جربي عاملاتنا وشوفي الفرق معنا بسرعة التنظيف لان احنا اسم على مسمى سوفت كلين لخدمات التنظيف و التم.
13/8/2024
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