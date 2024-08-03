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دولار امريكي قديم لسنة 1955

(للبيع)

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الأردن (عمان) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
دولار امريكي قديم لسنة 1955للبيع
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Amer Kayyali
التليفون: 0791200518

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - طبربور
عمان -

الأردن
تفاصيل الإعلان:
السعر: 200 دينار
تاريخ الإعلان: 3/8/2024
رقم الإعلان: 2280129

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: نوفر خدمة التنظيف و الترتيب و الضيافة لكم وطوال ايام الاسبوع

نوفر خدمة التنظيف و الترتيب و الضيافة لكم وطوال ايام الاسبوع

(للبيع)

نوفر خدمة التنظيف و الترتيب و الضيافة لكم وطوال ايام الاسبوع نعمل لراحتكم ومن اجلكم وباسعار منافسة .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

3/8/2024
صورة الاعلان: نوفر خدمة التنظيف و الترتيب و الضيافة لكم وطوال ايام الاسبوع

نوفر خدمة التنظيف و الترتيب و الضيافة لكم وطوال ايام الاسبوع

(للبيع)

نوفر خدمة التنظيف و الترتيب و الضيافة لكم وطوال ايام الاسبوع نعمل لراحتكم ومن اجلكم وباسعار منافسة .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

3/8/2024
صورة الاعلان: عيشي راحتك و تخلصي من تعب التنظيف مع عاملاتنا

عيشي راحتك و تخلصي من تعب التنظيف مع عاملاتنا

(للبيع)

عيشي راحتك و تخلصي من تعب التنظيف مع عاملاتنا اختاري عاملتك واتركي البـاقي علينـا واحنا بنريحك عاملا.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

3/8/2024
صورة الاعلان: يتوفر عاملات بخبرة و نخبة لخدمة التنظيف و الترتيب باتقان

يتوفر عاملات بخبرة و نخبة لخدمة التنظيف و الترتيب باتقان

(للبيع)

يتوفر عاملات بخبرة و نخبة لخدمة التنظيف و الترتيب باتقان تنظيف منازل حسب الطلب داخل نطاق مدينة عمان .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

1/8/2024
صورة الاعلان: افضل و اسرع خدمة عاملات التتنظيف والترتيب لخدمتكم

افضل و اسرع خدمة عاملات التتنظيف والترتيب لخدمتكم

(للبيع)

افضل و اسرع خدمة عاملات التتنظيف والترتيب لخدمتكم دوام يومي 6 ساعات فقط مقابل 25 دينار برنامج شامل .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

31/7/2024
صورة الاعلان: افضل و اسرع خدمة عاملات التتنظيف والترتيب لخدمتكم

افضل و اسرع خدمة عاملات التتنظيف والترتيب لخدمتكم

(للبيع)

افضل و اسرع خدمة عاملات التتنظيف والترتيب لخدمتكم دوام يومي 6 ساعات فقط مقابل 25 دينار برنامج شامل .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

31/7/2024
صورة الاعلان: يتوفر لدينا عاملات للتنظيف وايضآ لاعمال الضيافة لخدمتكم

يتوفر لدينا عاملات للتنظيف وايضآ لاعمال الضيافة لخدمتكم

(للبيع)

يتوفر لدينا عاملات للتنظيف وايضآ لاعمال الضيافة لخدمتكم سيدتي نحن منعرف ان ما عندك وقت كثير للتنظيف .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

31/7/2024
صورة الاعلان: نعمل على تأمين عاملات لتخفيف الجهد و التعب بالتنظيف والترتيب

نعمل على تأمين عاملات لتخفيف الجهد و التعب بالتنظيف والترتيب

(للبيع)

نعمل على تأمين عاملات لتخفيف الجهد و التعب بالتنظيف والترتيب هل تريدين توفير الوقت والجهد اللازم لت.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

30/7/2024
صورة الاعلان: نعمل على تأمين عاملات لتخفيف الجهد و التعب بالتنظيف والترتيب

نعمل على تأمين عاملات لتخفيف الجهد و التعب بالتنظيف والترتيب

(للبيع)

نعمل على تأمين عاملات لتخفيف الجهد و التعب بالتنظيف والترتيب هل تريدين توفير الوقت والجهد اللازم لت.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

30/7/2024
صورة الاعلان: نعمل على توفير افضل واسرع خدمة لعاملات التنظيف و الترتيب

نعمل على توفير افضل واسرع خدمة لعاملات التنظيف و الترتيب

(للبيع)

نعمل على توفير افضل واسرع خدمة لعاملات التنظيف و الترتيب الآن ستتلقى افضل خدمة تنظيف يومي و باسعار ت.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

30/7/2024
صورة الاعلان: مؤسسة سوفت لخدمة العاملات للتنظيف و لتوفير الافضل لكم

مؤسسة سوفت لخدمة العاملات للتنظيف و لتوفير الافضل لكم

(للبيع)

مؤسسة سوفت لخدمة العاملات للتنظيف و لتوفير الافضل لكم لراحة ست البيت نوفر لكم افضل عاملات لتنظيف الم.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

28/7/2024
صورة الاعلان: لدينا لكم افضل واسرع عاملات لاعمال التنظيف و التعزيل

لدينا لكم افضل واسرع عاملات لاعمال التنظيف و التعزيل

(للبيع)

لدينا لكم افضل واسرع عاملات لاعمال التنظيف و التعزيل يتوفر لدينا من اجلكم عاملات لاعمال الترتيب و ال.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

28/7/2024
صورة الاعلان: مؤسسة سوفت لتوفير امهر عاملات التنظيف والتعزيل باليومي

مؤسسة سوفت لتوفير امهر عاملات التنظيف والتعزيل باليومي

(للبيع)

مؤسسة سوفت لتوفير امهر عاملات التنظيف والتعزيل باليومي مختصين بتنظيف وترتيب المنازل و المكاتب و الش.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

27/7/2024
صورة الاعلان: سوفت كلين نقدم لكم افضل العاملات لاعمال التنظيف والترتيب

سوفت كلين نقدم لكم افضل العاملات لاعمال التنظيف والترتيب

(للبيع)

سوفت كلين نقدم لكم افضل العاملات لاعمال التنظيف والترتيب تنظيف المنازل و تنظيف المكاتب و تنظيف الشرك.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

25/7/2024
صورة الاعلان: نوفر لراحتكم عاملات الترتيب و التنظيف الشامل اليومي

نوفر لراحتكم عاملات الترتيب و التنظيف الشامل اليومي

(للبيع)

نوفر لراحتكم عاملات الترتيب و التنظيف الشامل اليومي محتاجه حد يريحك ويساعدك بتنظيف بيتك والوقت بسرع.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

25/7/2024
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