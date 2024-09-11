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دورات التعليم والبرامج الاكاديمية

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تونس (أريانة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
يقدم مركز باثويز للتدريب والاستشارات دورات تدريبية متخصصة برامج ودورات كورسات وبرامج تطوير وتصميم علي اعلي مستوي مطلوب دورات وبرامج التعليم والبرامج الاكاديمية:- الأسس والأساليب العلمية والعملية لإجراء البحوث والدراسات مهارات إدارة الصف المدرسي الفعالة استخدام البحث العلمي في تحديد احتياجات مشروعات الخدمات التعليمية الأساليب الإبداعية لتطوير العملية التعليمية والتربوية المكتبات الرقمية مستشارة التدريب :- أسماء صابر للتواصل:- E-mail:- [email protected] WhatsApp:-
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Asmaa pathways
التليفون: 01033289151

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العنوان: - مدينه نصر
أريانة -

تونس
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 دولار
تاريخ الإعلان: 11/9/2024
رقم الإعلان: 2294868

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