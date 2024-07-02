أضف إعلانك مجاناً

دوبلكس للبيع في الحي المتميز مدينة بدر

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: دوبلكس للبيع في الحي المتميز مدينة بدر - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

دوبلكس مميز جدا جدا للبيع🔥🔥 الحي المتميز بدر 🔑🔑 بالمنطقة (١٢) بيت الوطن😍 تاني نمرة من السويس خطوات من الخدمات مساحة ٣٢٠م٢ متسلم جهاز موقع ومساحة مميزين جدا للتواصل 01092736447 01144814480
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Rana
التليفون: 01092736447

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينة بدر- الحي المتميز مدينة بدر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,350,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/7/2024
رقم الإعلان: 2275924

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقه 165 م بجاردن خاصه للبيع في التجمع الخامس - في القاهرة مصر

شقه 165 م بجاردن خاصه للبيع في التجمع الخامس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه 165 م بجاردن خاصه للبيع في التجمع الخامس كمبوند ناينتي افينيو 90 avenue بالقرب من شارع التسعين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

2/7/2024
صورة الاعلان: امتلك شقة متشطبة| موقع متميز بتقسيط علي 9 سنوات - في القاهرة مصر

امتلك شقة متشطبة| موقع متميز بتقسيط علي 9 سنوات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقة متشطبة| موقع متميز بتقسيط علي 9 سنوات للبيع في ريفالي كمبوند في القاهرة الجديدة المساحة :.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

6,000,000 جنيه

1/7/2024
صورة الاعلان: شقق راقية بالتقسيط في العاصمة الادارية بكمبوند المقصد - في القاهرة مصر

شقق راقية بالتقسيط في العاصمة الادارية بكمبوند المقصد

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

شقتك بالتقسيط في مشروع المقصد بقلب العاصمة الادارية كمبوند المقصد في العاصمة الادارية من المشاريع ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

27/6/2024
صورة الاعلان: شقق راقية بالتقسيط في العاصمة الادارية بكمبوند المقصد - في القاهرة مصر

شقق راقية بالتقسيط في العاصمة الادارية بكمبوند المقصد

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

شقتك بالتقسيط في مشروع المقصد بقلب العاصمة الادارية كمبوند المقصد في العاصمة الادارية من المشاريع ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

27/6/2024
صورة الاعلان: ??? ?? ??????? ???????? ?????? 82 ??? ??? ????? 1 ????? ???? - في القاهرة مصر

??? ?? ??????? ???????? ?????? 82 ??? ??? ????? 1 ????? ????

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الشقة 82 متر، دور الاول مكرر،الاتحد التعاوني (الشروق), ‎3 نوم وريسبشن 1 حمام 1مطبخ نصف تشطيب - الش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000,000 جنيه

11/6/2024
صورة الاعلان: شقة للبيع مدينة نصر (الواحة) - في القاهرة مصر

شقة للبيع مدينة نصر (الواحة)

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة م ١١٥ فى مدينة نصر الحى العاشر حى الواحة عمارات فوزى السيد عمارات التوفيقية عل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000,000 جنيه

11/6/2024
صورة الاعلان: شقق تمليك للبيع بزهراء المعادى - في القاهرة مصر

شقق تمليك للبيع بزهراء المعادى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شركه الروضه للتنمية العقاريه تفخر بأن تقدم لعملائها شقق سكنيه بزهراء المعادى مساحات مختلفة تبدأ من .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/6/2024
صورة الاعلان: شقة للبيع 130م مصر الجديدة - في القاهرة مصر

شقة للبيع 130م مصر الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة 130م هاي لوكس 3 غرف ورسيبشن فيو رائعة غاز - مطبخ كاملة التشطيب دور رابع -بحري منشية البكري مصر ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/6/2024
صورة الاعلان: نشترى شقق بمطروح بأندلسية عالبحر والدفع بالتقسيط - في القاهرة مصر

نشترى شقق بمطروح بأندلسية عالبحر والدفع بالتقسيط

(للشراء (مطلوب))

- في القاهرة مصر

تعلن شركة نـــــــوا تــــــــــــــورز عن استعدادها لشراء الاتى : مطلوب للشراء شقق وشاليهات بمرسى.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/6/2024
صورة الاعلان: شقه متشطبة استلام فوري تابع هيئة المجتمعات العمرانية في العاصمة - في القاهرة مصر

شقه متشطبة استلام فوري تابع هيئة المجتمعات العمرانية في العاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه متشطبة استلام فوري تابع هيئة المجتمعات العمرانية في العاصمة - مساحة : 134متر . - ‏3 عرف نوم +2 ح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

26/5/2024
صورة الاعلان: شقة للبيع بالتقسيط بكمبوند بلو فير العاصمه الاداريه - في القاهرة مصر

شقة للبيع بالتقسيط بكمبوند بلو فير العاصمه الاداريه

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقة راقية بكمبوند بلو فير العاصمه الاداريه الشركة السعودية والتي لها تاريخ كبير وهي موجودة منذ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

29/4/2024
صورة الاعلان: شقة بنتهاوس للبع فى النرجس الجديدة بقلب القاهرة الجديدة استلام فوري - في القاهرة مصر

شقة بنتهاوس للبع فى النرجس الجديدة بقلب القاهرة الجديدة استلام فوري

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بنتهاوس دور 3 بمساحة 166م2 و دور رابع 65م2 مع مساحة 100م2 روف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,500,000 جنيه

21/4/2024
صورة الاعلان: شقة للبيع بمدينة النهضة-السلام - في القاهرة مصر

شقة للبيع بمدينة النهضة-السلام

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة ٦٨م مدينة النهضة - اسبيكو 1300 دور ارضى خالصة عقد اخضر من المالك مباشرة . 2 غرفة وصا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

13/4/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
الأكثر
إرسالا
الأكثر
مشاهدة
أحدث
الإعلانات