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دكتور متخصص في بحوث ماجستير وكتوراه

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تفاصيل الإعلان
أستاذ دكتور خبرة كبيرة في مجال إعدد بحوث الماجستير والدكتوراه والإشراف عليها وعمل بحوث التحرج بدقة وحل الواجبات لكل الجامعاتانتظام وعن بعد وبأسعار منتسبةجداً بحوثنا معروفة رقم واحد بفضل الله للتواصل واتس 00201027537460
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: دكتور سامي
التليفون: 1027537460

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: التخيل (أحمد بن جنبل )- الرياض حي النسيم سارع النخيل
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 ريال
تاريخ الإعلان: 24/8/2024
رقم الإعلان: 2283855

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صورة الاعلان: مدرس إقتصاد جزئي وكلي ودولي - في الرياض السعودية

مدرس إقتصاد جزئي وكلي ودولي

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

مدرس خبرة 20 سنة متخصص في تدريس مادةالإقتصاد الجزئي ومادة الإقتصادالكلي ومادة الإقتصادالدولي ومادة ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/8/2024
صورة الاعلان: مركز مناقشتي - في الرياض السعودية

مركز مناقشتي

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

مركز مناقشتي : مركز متخصص خبرة أكثر من 20 عاما يضم نخبه من الأكاديميين والمتخصصين في كافة التخصصات ل.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

14/8/2024
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