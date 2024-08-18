دكتور متخصص في بحوث ماجستير وكتوراه

(طلب عمل)
|أستاذ دكتور خبرة كبيرة في مجال إعدد بحوث الماجستير والدكتوراه والإشراف عليها وعمل بحوث التحرج بدقة وحل الواجبات لكل الجامعاتانتظام وعن بعد وبأسعار منتسبةجداً بحوثنا معروفة رقم واحد بفضل الله للتواصل واتس 00201027537460
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دكتور سامي
|التليفون:
|1027537460
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|التخيل (أحمد بن جنبل )- الرياض حي النسيم سارع النخيل
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|24/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283855
اتصل
اتصل