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دكتورة جلدية بالسعودية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: دكتورة جلدية بالسعودية - في الرياض السعودية

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مطلوب لمركز طبي #بالسعودية #الرياض #دكتورة_جلدية خبرة في -الفيلر -البوتكس -الخيوط للتقديم يرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: [ [email protected] ] [ [email protected] ] #سيتم استقبال طلبات التوظيف من خلال الواتساب علي ارقام 01508008015 - 01508008016 01111580615 - 01111580415
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة اوسكار
التليفون: 01111580615

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 37 شارع البطل احمد عبد العزيز- المهندسين
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 22/7/2024
رقم الإعلان: 2278177

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22/6/2024
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