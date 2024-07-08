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دكتورة جلدية بالسعودية
(فرصة عمل)
تفاصيل الإعلان
| مطلوب لمركز طبي #بالسعودية #الرياض #دكتورة_جلدية خبرة في -الفيلر -البوتكس -الخيوط للتقديم يرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: [ [email protected] ] [ [email protected] ] #سيتم استقبال طلبات التوظيف من خلال الواتساب علي ارقام 01508008015 - 01508008016 01111580615 - 01111580415
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اوسكار
|التليفون:
|01111580615
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|العنوان:
|37 شارع البطل احمد عبد العزيز- المهندسين
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|22/7/2024
|رقم الإعلان:
|2278177
مطلوب للعمل فوراً لكبرى مزارع الدواجن بالرياض - السعودية: طبيب بيطري بالشروط الآتية: * حاصل على بكال.
8/7/2024
مطلوب للعمل فوراً لكبرى مزارع الدواجن بالرياض - السعودية: طبيب بيطري بالشروط الآتية: * حاصل على بكال.
8/7/2024
مطلوب للعمل بصيدلية #بالسعودية #طبيب_بيطري - خبرة لا تقل عن 3 سنوات - ملم بالسونار لجميع الحيوانات .
7/7/2024
خليك مع رقم (1) وانت توصل وتحقق حلمك للسفر🇸🇦🇸🇦🇸🇦 تاش.
22/6/2024
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