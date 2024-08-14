دفع رباعي للايجار |01119920103

(للإيجار)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|limousine nassar
|التليفون:
|01119920103
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/8/2024
|رقم الإعلان:
|2282044
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
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1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه