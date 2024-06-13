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خصومات الصيف من ليموزين نصار

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: خصومات الصيف من ليموزين نصار - في القاهرة مصر

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مع حلول فصل الصيف، تصبح الحاجة إلى #خدمات نقل سياحي مريحة وموثوقة أكثر أهمية من أي وقت مضى. سواء كنت تخطط لرحلة استكشافية عبر المملكة، أو تبحث عن تجربة سياحية ممتعة مع العائلة والأصدقاء، فإن #ليموزين نصار هنا لتقديم أفضل الحلول مع #خدمات النقل السياحي المتميزة. مع أسطولنا الواسع والباصات ذات الـ 50 راكبًا، نحن نضمن لك رحلة لا تُنسى. لماذا تختار ليموزين نصار لرحلات الصيف؟ أسطول متنوع وحديث: نقدم مجموعة واسعة من المركبات لتلبية كل احتياجات النقل. من السيارات الفاخرة إلى الباصات الكبيرة، جميع مركبا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ليموزين نصار
التليفون: 01119920103

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 12شارع الحجاز-ميدان المحكمه-مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/6/2024
رقم الإعلان: 2273678

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صورة الاعلان: 20%خصم علي تويوتا كوستر من ليموزين نصار - في القاهرة مصر

20%خصم علي تويوتا كوستر من ليموزين نصار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استمتع برحلات الصيف مع تويوتا كوستر من ليموزين نصار ليموزين نصار تفخر بتقديم خدمة استئجار تويوتا كوس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/6/2024
صورة الاعلان: ايجار H1من ليموزين نصار - في القاهرة مصر

ايجار H1من ليموزين نصار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تبحث عن سيارة عصرية ومريحة لتنقلاتك العائلية أو لرحلات العمل؟ هل تحتاج إلى سيارة واسعة ومتعددة ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/6/2024
صورة الاعلان: ايجار تويوتا راش 7 راكب - في القاهرة مصر

ايجار تويوتا راش 7 راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تويوتا راش 7 ركاب هل تبحث عن سيارة مريحة وعملية لرحلتك المقبلة؟ تويوتا راش متاحة الآن للإيجار بأسعا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/6/2024
صورة الاعلان: ايجار تويوتا كورولا 2022 - في القاهرة مصر

ايجار تويوتا كورولا 2022

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تويوتا كورولا 2022 هل تبحث عن سيارة موثوقة واقتصادية لتلبية احتياجاتك اليومية؟ إذاً، لا داعي للمزيد .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/6/2024
صورة الاعلان: ايجار هيونداي توسان 2023 - في القاهرة مصر

ايجار هيونداي توسان 2023

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هيونداي توسان 2023 ابحث عن توازن مثالي بين الأناقة والأداء؟ لا داعي للمزيد من البحث! نقدم لك هيونداي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/6/2024
صورة الاعلان: ايجار كيا سبورتاج 2023 - في القاهرة مصر

ايجار كيا سبورتاج 2023

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

كيا سبورتاج 2023 ابحث عن تجربة قيادة مميزة وأداء متميز؟ لا داعي للمزيد من البحث! نقدم لك كيا سبورتاج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/6/2024
صورة الاعلان: ايجار رنج روفر ديفندر 2023 في القاهرة - في القاهرة مصر

ايجار رنج روفر ديفندر 2023 في القاهرة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لاند روفر ديفندر ايجار رنج روفر ديفندر 2023 في القاهرة: تجربة استثنائية للمغامرة والأناقة | +2011015.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

12/6/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين نيسان باترول - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين نيسان باترول

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

اسعار ليموزين نيسان باترول الإيجار هو خيار مثالي للكثير من الأفراد والشركات الذين يبحثون عن حلاً مرن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/6/2024
صورة الاعلان: خدمات ليموزين للنقل السياحي - في القاهرة مصر

خدمات ليموزين للنقل السياحي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

نقل سياحي فاخر استكشف الجمال براحة وأناقة: خدمات ليموزين للنقل السياحي يعتبر السفر أحد أكثر الأنشطة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/6/2024
صورة الاعلان: ايجار مرسيدس فيانو داخل القاهره بارخص سعر 01119108231 - في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس فيانو داخل القاهره بارخص سعر 01119108231

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس فيانو إذا كنت تبحث عن تجربة قيادة فاخرة تجمع بين الأناقة والأداء، فإن تاجير مرسيدس فيان.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,500 جنيه

11/6/2024
صورة الاعلان: ليموزين نقل سياحي للرحلات السياحية - في القاهرة مصر

ليموزين نقل سياحي للرحلات السياحية

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ارخص نقل سياحي عندما يتعلق الأمر بالرحلات السياحية الفاخرة، وبالتالي يمكن أن تكون خدمة تأجير الليموز.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/6/2024
صورة الاعلان: مرسيدس فيانو 2022 للايجار - في القاهرة مصر

مرسيدس فيانو 2022 للايجار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس فيانو بالسائق بالتالي اليكم بعض مواصفات سياره مرسيدس فيانو التي تجعلها في المقام الاول.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/6/2024
صورة الاعلان: استاجر ليموزين مطار القاهره - في القاهرة مصر

استاجر ليموزين مطار القاهره

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استاجر ليموزين مطار القاهره من والي المطار الدولي كار بيقدملك خدمه ايجار ليموزين مع افخم السيارات و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/6/2024
صورة الاعلان: خدمة ليموزين مطار القاهرة الدولي - في القاهرة مصر

خدمة ليموزين مطار القاهرة الدولي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

اسعار ليموزين مطار تحديث رحلتك بالأناقة والراحة: خدمة ليموزين مطار القاهرة الدولي خدمة الليموزين في .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/6/2024
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(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تبحث عن طريقة لتجربة رحلات صيفية مريحة وممتعة؟ لا تبحث بعيداً! تويوتا هايس هي الاختيار الأمثل لتل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

11/6/2024
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