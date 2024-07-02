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خصم 25% على ايجار ليموزين مطار القاهرة

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صورة الاعلان: خصم 25% على ايجار ليموزين مطار القاهرة - في القاهرة مصر

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عروض ليموزين مطار في عالمنا الحديث، أصبحت الراحة والتوفير جزءًا أساسيًا من تجربة السفر، سواء كنت تسافر للعمل أو للترفيه. وبالتالي من أبرز ما يؤثر في هذه التجربة هو النقل من وإلى المطار، لذلك حيث يسعى العديد من الأشخاص إلى إيجاد حلاً مريحاً ومناسباً للتنقلات. للحجز والاستفسار: 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة او يرجى الاتصال بنا على : 01101555356 او زيارة موقعنا على الانترنت:
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ليموزين بداية
التليفون: 01101555356

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/7/2024
رقم الإعلان: 2275533

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صورة الاعلان: ايجار زفاف من الدولي كار - في القاهرة مصر

ايجار زفاف من الدولي كار

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1,000 جنيه

2/7/2024
صورة الاعلان: ايجار مرسيس ليموزين مطار - في القاهرة مصر

ايجار مرسيس ليموزين مطار

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1/7/2024
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1/7/2024
صورة الاعلان: تأجير هافال H6 2024 للسفر والرحلات العائلية - في القاهرة مصر

تأجير هافال H6 2024 للسفر والرحلات العائلية

(للإيجار)

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العنوان:

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1,500 جنيه

1/7/2024
صورة الاعلان: الدولي كار خدمة ايجار النقل السياحي في مصر - في القاهرة مصر

الدولي كار خدمة ايجار النقل السياحي في مصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

الدولي كار خدمة ايجار النقل السياحي في مصر أستعد لرحلتك الجاية فى الأجازة سواء كنت هتطلع مع عيلتك أ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

26/6/2024
صورة الاعلان: الدولي كار خدمة ايجار النقل السياحي في مصر - في القاهرة مصر

الدولي كار خدمة ايجار النقل السياحي في مصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

الدولي كار خدمة ايجار النقل السياحي في مصر أستعد لرحلتك الجاية فى الأجازة سواء كنت هتطلع مع عيلتك أ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

26/6/2024
صورة الاعلان: مميزات ايجار ليموزين مطار - في القاهرة مصر

مميزات ايجار ليموزين مطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

“خمسة أسباب لاختيار ليموزين المطار لرحلاتك التالية” تأجير ليموزين مطار القاهرة “الراحة والفخامة: كيف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

25/6/2024
صورة الاعلان: مميزات ايجار ليموزين مطار - في القاهرة مصر

مميزات ايجار ليموزين مطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

“خمسة أسباب لاختيار ليموزين المطار لرحلاتك التالية” تأجير ليموزين مطار القاهرة “الراحة والفخامة: كيف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

25/6/2024
صورة الاعلان: تأجير افخم سيارات ليموزين زفاف - في القاهرة مصر

تأجير افخم سيارات ليموزين زفاف

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تأجير سيارات للعرس تأجير أفخم سيارات الليموزين لحفلات الزفاف: تجربة الأناقة والفخامة تعتبر حفلات الز.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

24/6/2024
صورة الاعلان: ايجار تويوتا هايس بارخص الاسعار في مصر - في القاهرة مصر

ايجار تويوتا هايس بارخص الاسعار في مصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار هايس وجميع انواع السيارات اتوبيسات ملاكي زفه توصيله مطار استقبال من القاهره لجميع المحافظات اق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

24/6/2024
صورة الاعلان: ايجار فانات عائليه فاخره من و إلي المطار - في القاهرة مصر

ايجار فانات عائليه فاخره من و إلي المطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

خدمة ايجار سيارات مطار ليموزين مطار للايجار 01101727711 الان من خلال اكبر شركة لايجار الاتوبيسات ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

24/6/2024
صورة الاعلان: حجز نقل سياحي.تورست باص - في القاهرة مصر

حجز نقل سياحي.تورست باص

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

أتوبيس سياحى ايجار كوستر للغردقة بأقل الأسعار لذلك استكشاف الغردقة براحة واقتصادية: خدمة تأجير كوست.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

24/6/2024
صورة الاعلان: تأجير باصات للمجموعات الكبيره في مطار القاهرة الدولي - في القاهرة مصر

تأجير باصات للمجموعات الكبيره في مطار القاهرة الدولي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

خدمة ايجار سيارات مطار تقدم شركة رينت باص 01101727711 اكبر اسطول هائل من السيارات السياحية الممتازه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

24/6/2024
صورة الاعلان: شركةايجارنقل سياحي |ايجار تويوتاكوستر24راكب - في القاهرة مصر

شركةايجارنقل سياحي |ايجار تويوتاكوستر24راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار تويوتا كوستر بارخص سعر في مصر كوستر ميني باص بسيط و صغير مناسب لجميع انواع الرحلات السياحيه و .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/6/2024
صورة الاعلان: خدمة تأجير سيارات SUV بأقل سعر| تاجير هيونداي توسان - في القاهرة مصر

خدمة تأجير سيارات SUV بأقل سعر| تاجير هيونداي توسان

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

مميزات تاجير سيارات suv باقل سعر من خلال رينت باص رينت باص هي شركة رائدة في مجال النقل السياحي الجم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/6/2024
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