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خصم 25% على ايجار ليموزين مطار القاهرة
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|عروض ليموزين مطار في عالمنا الحديث، أصبحت الراحة والتوفير جزءًا أساسيًا من تجربة السفر، سواء كنت تسافر للعمل أو للترفيه. وبالتالي من أبرز ما يؤثر في هذه التجربة هو النقل من وإلى المطار، لذلك حيث يسعى العديد من الأشخاص إلى إيجاد حلاً مريحاً ومناسباً للتنقلات. للحجز والاستفسار: 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة او يرجى الاتصال بنا على : 01101555356 او زيارة موقعنا على الانترنت:
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ليموزين بداية
|التليفون:
|01101555356
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/7/2024
|رقم الإعلان:
|2275533
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