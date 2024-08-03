أضف إعلانك مجاناً
خدمه ايجار ليموزين زفاف من ليموزين نصار
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
| ليموزين زفاف بأفضل الأسعار استئجر ليموزين رولز رايس للزفاف اختيار ليموزين رولز رويس لحفل زفافك يعكس بريق الأناقة والفخامة التي ترغب في إضفائها على هذا اليوم المميز. بالتالي تعتبر رولز رويس من السيارات الفاخرة الرمزية التي تجمع بين الراحة والتصميم الرفيع مما يجعلها خيارًا مثاليًا للأحداث الخاصة كحفلات الزفاف.ليموزين زفاف بأفضل الأسعار التصميم والراحة ليموزين رولز رويس تتميز بتصميمها الأنيق الذي يلفت الأنظار ويضفي جواً من السحر والفخامة على أي مناسبة. الداخلية مصممة بأرقى المواد والتفاصيل ا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ليموزين نصار لايجار الليموزين
|التليفون:
|01119920103
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العنوان :12 ش الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديدة- CAIRO
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280131
اكتشف الفخامة المتقدمة مع مرسيدس S 450 رفاهية لا تضاهى وتقنيات مبتكرة استعد لتجربة قيادة استثنائ.
3/8/2024
شركة نقل سياحي متابعه الاداره معك حتي الوصل في امان احجز واتصل علي 01501511138 -01144364272 جميع ال.
2/8/2024
ايجار اتش وان للعائلات استئجار هيونداي H1 للسفر والرحلات استكشاف الراحة والأداء مع هيونداي H1 للسفر .
1/8/2024
هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وفاخرة من وإلى المطار؟ نحن نقدم لك **خدمة الليموزين الفاخرة للمطار** التي.
1/8/2024
هل تبحث عن تجربة سفر فاخرة ومريحة؟ نقدم لك خدمة الليموزين السياحي الفاخر لتجعل رحلتك تجربة لا تُنسى!.
1/8/2024
استئجار أتوبيس سياحي، فإليك بعض النصائح التي قد تساعدك: 1. البحث عن شركات تأجير موثوقة: ابحث عن شركا.
1/8/2024
ايجاراتوبيس مرسيدس 19/02/2023خدمة 367 ايجاراتوبيس مرسيدس ايجار اتوبيس مرسيدس 50 راكب اجر معنا افضل.
31/7/2024
ايجار سيارات هافال استئجار سيارات SUV الفاخرة لذلك في عالم السيارات، تمتاز سيارات SUV الفاخرة بمزيج.
31/7/2024
خدمة ايجار سيارات مرسيدس استئجار سيارات مرسيدس للشخصيات المهمة Renting Mercedes cars for VIPs لذلك.
31/7/2024
خدمة ليموزين مرسيدس ليموزين مطار مرسيدس بأقل الأسعار Mercedes airport limousine at the lowest price.
31/7/2024
تاجير اتوبيسات رحلات بالقاهرة|01050624483 تخطط لرحلة سياحية في مصر وتحتاج إلى وسيلة نقل مريحة وآمنة.
31/7/2024
ايجار تويوتا لاند كروزر لخدمات كبار الزوار في مصر أسعار ليموزين لاند كروزر لماذا لاند كروزر هي الخي.
31/7/2024
هل تبحث عن تجربة تنقل فاخرة ومريحة لرحلاتك اليومية أو مناسباتك الخاصة؟ نقدم لك خدمة تأجير ليموزين يو.
31/7/2024
ايجار توياتا كوستر ملاكي اتوبيس 28 او 50 عائليه لرحله سعيده خدمه ممتازه اقل الاسعار عندنا الوصول بام.
31/7/2024
الراحة والفخامة: بالتالي حافلات مرسيدس تُصمم بدقة لتوفير أقصى درجات الراحة والفخامة للركاب. تتميز ب.
30/7/2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©
كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.