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خدمه استئجار ليموزين للمسافرين الي المطار
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
| ايجار ليموزين للمطار استئجر ليموزين اقتصادي للنقل من المطار عندما تفكر في خيارات النقل من المطار، قد يتبادر إلى ذهنك السيارات الفاخرة أو خدمات النقل العامة. لماذا تختار ليموزين اقتصادي؟ الراحة والفخامة بأسعار معقولة: ليست جميع خدمات الليموزين مخصصة للرفاهية الباهظة. لذلك يوجد في السوق خيارات اقتصادية تقدم خدمات مريحة دون الحاجة لدفع مبالغ ضخمة. تجربة خالية من المتاعب: استئجار ليموزين اقتصادي يوفر لك تجربة سفر مريحة وخالية من المتاعب، خاصة بعد رحلة طويلة وشاقة. السائقون المحترفون في هذه ال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تورست كار لايجار السيارات والنقل السياحي
|التليفون:
|01119920103
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|العنوان:
|العنوان :12 ش الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديدة- CAIRO
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/7/2024
|رقم الإعلان:
|2279034
ايجار هايس وكوستر توصيله اتوبيس 50 من القاهره لجميع المحافظات اقل سعر احدث موديل للحجز ولالاستعلام ا.
28/7/2024
ايجار هايس وكوستر توصيله اتوبيس 50 من القاهره لجميع المحافظات اقل سعر احدث موديل للحجز ولالاستعلام ا.
28/7/2024
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28/7/2024
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27/7/2024
🚗 **للإيجار: تويوتا راش 7 ركاب مع سائق محترف** 🚗 هل تبحث عن وسيلة تنقل مريحة وآمنة؟.
27/7/2024
🚗 **للإيجار: تويوتا راش 7 ركاب مع سائق محترف** 🚗 هل تبحث عن وسيلة تنقل مريحة وآمنة؟.
27/7/2024
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