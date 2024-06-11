اسعار ليموزين مطار تحديث رحلتك بالأناقة والراحة: خدمة ليموزين مطار القاهرة الدولي خدمة الليموزين في مطار القاهرة الدولي تعد واحدة من أفضل الخيارات للمسافرين الذين يرغبون في الحصول على تجربة تنقل فاخرة ومريحة. للحجز والاستفسار: 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة او يرجى الاتصال بنا على : 01101555356 او زيارة موقعنا على الانترنت: /