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خدمة ليموزين المطار على مدار الساعة
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|خدمة ليموزين المطار على مدار الساعة خدمات ليموزين المطار – تجربة فاخرة في مصر تعد خدمة ليموزين المطار من أهم الخيارات التي يبحث عنها المسافرون الراغبون في الحصول على تجربة سفر فاخرة وآمنة. وفي مصر، تبرز شركة “تورزم تورز” كواحدة من الشركات الرائدة في هذا المجال، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات التي تضمن راحة ورفاهية العملاء أثناء رحلاتهم من وإلى مطار القاهرة الدولي. لماذا تختار خدمة ليموزين المطار من تورزم تورز؟ تغطية شاملة لجميع المحافظات: توفر تورزم تورز خدمة ليموزين المطار للقاهرة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|tourismtours
|التليفون:
|01119108231
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|العنوان:
|12شارع الحجاز- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281987
سعة كبيرة: يتسع لـ 50 راكبًا بارتياح تام، مما يجعله الخيار الأمثل للمجموعات الكبيرة. فخامة مرسيدس: .
14/8/2024
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14/8/2024
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14/8/2024
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14/8/2024
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13/8/2024
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13/8/2024
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13/8/2024
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13/8/2024
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13/8/2024
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13/8/2024
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13/8/2024
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13/8/2024
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