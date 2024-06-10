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خدمة ليموزين.اكتشاف جمال السفر بلموزين فاخر

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: خدمة ليموزين.اكتشاف جمال السفر بلموزين فاخر - في القاهرة مصر

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خدمة ليموزين . ايجار ليموزين فاخر إذا كنت بحاجة إلى التنقل بين المدن أو الرحلات الطويلة، فتقدم شركة ليموزين بداية تجربة سفر فاخرة ومريحة للحجز والاستفسار: 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة او يرجى الاتصال بنا على : 01101555356 او زيارة موقعنا على الانترنت: /
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ليموزين بداية
التليفون: 01101555356

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/6/2024
رقم الإعلان: 2273089

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ايجار هاي اس من ليموزين نصار - في القاهرة مصر

ايجار هاي اس من ليموزين نصار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

أجر تويوتا هاي اس موديل حديث لخدمات المطار.ليموزين نصار 01119920103 كما ان تويوتا هاي اس حاجة انيقة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

10/6/2024
صورة الاعلان: ايجار سيارات الدفع الرباعي 4*4 بأفضل الاسعار - في القاهرة مصر

ايجار سيارات الدفع الرباعي 4*4 بأفضل الاسعار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

افضل اسعار ليموزين تعتبر تويوتا لاند كروزر واحدة من أشهر السيارات الرباعية الدفع في العالم، وتمتاز ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

10/6/2024
صورة الاعلان: استئجار افضل ليموزين - في القاهرة مصر

استئجار افضل ليموزين

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

خدمات ليموزين بداية عندما تفكر في السفر في مصر بأسلوب الرفاهية والفخامة، فإن استئجار أفضل ليموزين يم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

10/6/2024
صورة الاعلان: ليموزين مرسيدس.Mercedes limousine - في القاهرة مصر

ليموزين مرسيدس.Mercedes limousine

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار سيارة ليموزين مرسيدس |+201101555356 تعد سيارات مرسيدس من أبرز العلامات التجارية المعروفة بالرف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

10/6/2024
صورة الاعلان: ايجار سيارات مرسيدس ليموزين - في القاهرة مصر

ايجار سيارات مرسيدس ليموزين

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تأجير سيارات مرسيدس ليموزين ايجار افخم واحدث سيارات مرسيدس في مصر.تاجير سيارات ليموزين مرسيدس | 0110.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

10/6/2024
صورة الاعلان: ايجار اتوبيس 50 راكب للرحلات داخل وخارج القاهرة من الدولي كار في مصر وايضا - في القاهرة مصر

ايجار اتوبيس 50 راكب للرحلات داخل وخارج القاهرة من الدولي كار في مصر وايضا

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار اتوبيس 50 راكب للرحلات داخل وخارج القاهرة من الدولي كار في مصر وايضا جميع خدمات النقل لسياحي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

10/6/2024
صورة الاعلان: استئجار ليموزين كيا كرنفال من الدولي كار01070534881 - في القاهرة مصر

استئجار ليموزين كيا كرنفال من الدولي كار01070534881

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استئجار ليموزين كيا كرنفال من الدولي كار سيارة كيا كرنفال تُعتبر واحدة من أكثر السيارات الفاخرة وال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

10/6/2024
صورة الاعلان: ايجار اتوبيس 50 راكب للرحلات داخل وخارج القاهرة من الدولي كار في مصر - في القاهرة مصر

ايجار اتوبيس 50 راكب للرحلات داخل وخارج القاهرة من الدولي كار في مصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار اتوبيس 50 راكب للرحلات داخل وخارج القاهرة من الدولي كار في مصر وايضا جميع خدمات النقل لسياحي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

10/6/2024
صورة الاعلان: ايجار مرسيدس C180 كابورلية للزفاف 5 راكب - في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس C180 كابورلية للزفاف 5 راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

اجعل يوم زفافك لا يُنسى مع مرسيدس كابورليه هل تبحث عن لمسة من الفخامة والأناقة في يوم زفافك؟ اختر مر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

9/6/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين استرتش الطويلة للزفاف 7 راكب - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين استرتش الطويلة للزفاف 7 راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

اجعل يوم زفافك لا يُنسى مع ليموزين استرتش الطويلة هل تبحث عن لمسة من الفخامة والأناقة في يوم زفافك؟ .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

9/6/2024
صورة الاعلان: ايجار ميستوبيشي باجيرو رحلات العين السخنة - في القاهرة مصر

ايجار ميستوبيشي باجيرو رحلات العين السخنة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

اكتشف جمال الطبيعة والمغامرة في العين السخنة مع ميتسوبيشي باجيرو هل تبحث عن تجربة سفر مميزة ومليئة ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

9/6/2024
صورة الاعلان: حجز ليموزين للرحلات والسفر - في القاهرة مصر

حجز ليموزين للرحلات والسفر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين للنقل السياحي الحجز لخدمات ليموزين للرحلات والسفر: تجربة فاخرة ومريحة في عالم يزداد فيه التن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

9/6/2024
صورة الاعلان: ايجارنقل سياحي من الدولي كار/ استاجر تويوتا هايس بافضل الاسعار - في القاهرة مصر

ايجارنقل سياحي من الدولي كار/ استاجر تويوتا هايس بافضل الاسعار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تأجير تويوتا هايس للرحلات السياحيةهو اختيار رائع للرحلات العائلية أو السياحية الصغيرة وحتى المشاويرا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

9/6/2024
صورة الاعلان: تاجير فان مرسيدس - في القاهرة مصر

تاجير فان مرسيدس

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس V250 تعتبر سيارات مرسيدس من أعظم التحف الهندسية والتكنولوجية في عالم السيارات، والآن ي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

9/6/2024
صورة الاعلان: ايجار مرسيدس فيانو V250 - في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس فيانو V250

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس بنز فيانو ايجارمرسيدس فيانو لعشاق الرقي والتمييز نوفر لكم سياره V CLASS افخم سياره عائل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

9/6/2024
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